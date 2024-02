Beach soccer, il Brasile vince in rimonta sull’Iran e raggiunge la Finale dei Mondiali 2024

Tante emozioni e colpi di scena fino allo scadere sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti) nella prima semifinale dei Campionati Mondiali 2024 di beach soccer tra Brasile e Iran. La selezione verdeoro, grande favorita della vigilia, si è imposta per 3-2 nei tempi regolamentari con una clamorosa rimonta da 0-2, accedendo alla Finale di domani contro una tra Italia e Bielorussia con in palio il titolo iridato.

I brasiliani, cinque volte campioni del mondo, hanno fatto tanta fatica quest’oggi a prendere le misure agli avversari riuscendo solamente nella seconda metà dell’incontro a mettere in campo la loro superiorità tecnica. L’Iran, protagonista sin qui di uno splendido percorso in questa Coppa del Mondo (primo posto nel gruppo B, eliminando Argentina e Spagna, poi vittoria ai quarti sui padroni di casa emiratini), ha sognato il colpaccio sbloccando subito il match con Ali Mirshekari e trovando anche il 2-0 in avvio di secondo periodo con Mohammad Masoumi.

Spalle al muro, i sudamericani hanno aumentato il ritmo mettendo sotto pressione i giocatori asiatici e accorciando le distanze su calcio di rigore con Alisson a 9’29” dal termine della seconda frazione. Lo stesso Alisson ha poi siglato il gol del 2-2 a 9’37” dalla fine del terzo e ultimo periodo, mentre la rete decisiva per la vittoria brasiliana è arrivata solamente a 42″ dallo scadere con la mezza rovesciata di Brendo.