Basket in carrozzina: Italia, debutto vincente contro il Marocco nel torneo di qualificazione alle Paralimpiadi 2024

Comincia con una vittoria il percorso dell’Italia nel torneo di qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale allenata da Carlo Di Giusto supera con grandissima facilità il Marocco: 89-41 il punteggio finale in quel di Antibes, nell’Azur Arena che ha sostituito da poco più di due decenni il palasport intitolato a Jean Bunoz.

Match senza storia, nei fatti, con il quintetto formato da Carossino, Bedzeti, Papi, Boganelli e Raourahi che fa subito capire quale può essere la situazione in campo. 19-8 nel primo quarto, 22-6 nel secondo, totale 41-14 e confronto già in ghiaccio dopo 20 minuti. Di fatto solo Boganelli gioca 30 minuti, per tutti gli altri tante rotazioni e tranquillità viste anche le due categorie di differenza nell’arco dei 40 minuti.

Queste le parole alla FIPIC di coach Di Giusto, molto brevi: “Era importante partire bene, abbiamo dato spazio a tutti e questo è prezioso in un torneo molto compresso nei tempi come questo“. Filippo Carossino è su una simile lunghezza d’onda: “Sapevamo di essere superiori ma dovevamo dimostrarlo. Ora il livello si alzerà di giorno in giorno a partire già dalla prossima partita“.

Domani, alle 11:00, l’Italia ripartirà contro la Colombia, e domenica alle 18:00 ci sarà la sfida alla Germania. Lunedì le finali che metteranno in palio i quattro posti per Parigi, in quello che è un inedito assoluto nella storia di questo sport.

ITALIA-MAROCCO 89-41

ITALIA: Carossino 14, Tanghe 12, Papi 10, Ghione 10, Bedzeti 9, Giaretti 7, Benvenuto 7, Raimondi 6, Spanu 6, Raourahi 4, Boganelli 2, Santorelli 2. All. Di Giusto

MAROCCO: Challat 19, Falempe 10, Oulini 6, Maataoui 4, Bargo 2, El Ghazzioui, Lechhab, El Moussati, Aberwil, Jouardi ne, El Ammary ne. All. Uchest Leal