Lo sport italiano è sempre più donna. Basket 3×3, calcio femminile, gli ori di PyeongChang: il cuore delle Sorelle d’Italia

Il 2018 è l’anno delle donne nello sport italiano. L’ennesima dimostrazione è arrivata oggi da Manila, nelle Filippine, dove l’Italia ha trionfato nei Mondiali femminili di basket 3×3, nuova disciplina olimpica. Come se non bastasse, poi, qualche ora dopo, è toccato a Flavia Severin, nuova campionessa d’Europa di boxe nella categoria +81 kg. Due trionfi che si inseriscono perfettamente in un 2018 sempre più tinto di rosa.

Quanto fatto dalle ragazze di Angela Adamoli è notevole. Si tratta del primo oro dell’Italbasket, impresa mai riuscita nella pallacanestro tradizionale ma già centrata dalla Nazionale della giovane disciplina del 3 contro 3. Un trionfo frutto della programmazione della FIP, che per prima ha puntato su questa specialità, prima ancora del suo ingresso nel programma olimpico, ma soprattutto delle quattro protagoniste. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Giulia Ciavarella hanno raccolto i frutti del lavoro guidato sapientemente dalla coach, Angela Adamoli, portando l’Italia sul tetto del mondo. Un successo che fa da contraltare all’assenza della squadra maschile.

Ricorda qualcosa? Esatto. I Mondiali di calcio sono alle porte ed è inevitabile ripensare a quella maledetta sera di novembre, quando la Svezia strappò il pass per la Russia all’Italia. Lo schiaffo morale è arrivato anche in questo caso dalle donne. La Nazionale femminile di Milena Bertolini si è qualificata per la prima volta dopo 20 anni al Mondiale, al termine di un girone di qualificazione condotto da protagonista assoluta. Una rivincita totale per le ragazze italiane, in uno sport che nel nostro Paese ha ancora una forte connotazione maschilista.

Un’ascesa iniziata da PyeongChang, quando a far battere i cuori degli italiani ci hanno pensato le ragazze d’Oro delle Olimpiadi Invernali. Arianna Fontana, Michela Moioli e Sofia Goggia: i tre ori che l’Italia ha conquistato in Corea del Sud portano la loro firma. Tre ragazze capaci di emozionare tutti i tifosi italiani facendo da apripista, e perché no ispirando, alle imprese delle ragazze del calcio prima e del basket poi. Per un 2018 sempre più a tinte rosa per lo sport italiano.













Foto: Isabella Gandolfi