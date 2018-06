LIVE Spagna-Iran, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0 gioca Lucas Vazquez tra le Furie Rosse, tre cambi per gli iraniani

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Iran, match valido per il gruppo dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Gli spagnoli, reduci dal pareggio spettacolare (3-3) contro il Portogallo, dovranno esprimere il proprio meglio contro una squadra vittoriosa all’esordio (1-0 contro il Marocco).

Un match tra due selezioni che non si sono mai incontrate in precedenza. E’ chiaro che i favori del pronostico sono tutti per le Furie Rosse, considerati l’esperienza ed il più alto tasso tecnico. Tuttavia, come sta avvenendo nel corso di questa rassegna, nessuna gara è scontata e gli uomini di Hierro non dovranno commettere l’errore di ritenere la partita già vinta in partenza. La concentrazione va tenuta alta per centrare il primo successo in questo campionato del mondo.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Spagna-Iran, match valido per il gruppo dei Mondiali 2018 di calcio in Russia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Buon divertimento!

Probabili formazioni – Presentazione













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

19.28: Torna tra i titolari Carvajal mentre Vazquez è la sorpresa di questa nella formazione di Hierro.

19.24: Di seguito le formazioni ufficiali:

IRAN (4-5-1) – Beiranvand; Ramin, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi; Karim, Omid, Medhi, Ezatolahi, Amiri; Azmoun. A disposizione: Rashid, Abedzadeh, Torabi, Mohammadi, Shojaei, Khanzadeh, Ghoddos, Montazeri, Reza, Jahanbakhsh, Cheshmi, Dejagah. C.T. Queiroz.

SPAGNA (4-2-3-1) – De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Iniesta; Vazquez, Isco, David Silva; Diego Costa. A disposizione: Kepa, Reina, Nacho, Saul, Koke, Rodrigo, Aspas, Thiago, Odriozola, Azpilicueta, Monreal, Asensio. C.T. Hierro.

19.22: Una con tre punti, l’altra con uno: giunti alla seconda giornata della fase a gironi, facilmente si poteva associare il primo valore alla Spagna e il secondo all’Iran. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che in realtà sono gli iberici ad essere reduci da un pareggio, col Portogallo, mentre gli asiatici hanno conquistato la vittoria nei minuti finali contro il Marocco.

19.20: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Iran, incontro valido per il gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com