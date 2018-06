Iran-Spagna, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Gli iberici cambiano un solo giocatore rispetto alla sfida contro il Portogallo

Tutto pronto a Kazan per il match di stasera Iran-Spagna previsto per le ore 20. Per tutte e due le nazionali è la seconda uscita ai Mondiali 2018.

Contro ogni pronostico, il Tim Mellì è solo al comando della classifica del girone B, grazie al successo di misura ottenuto in extremis contro il Marocco. Per la nazionale asiatica la conquista dei tre punti è già un successo, ma ora che bisogna difendere la testa del raggruppamento, gli uomini di Carlos Queiroz non vogliono lasciarsi sfuggire questa occasione. Consapevoli della notevole superiorità degli avversari, l’obiettivo è cercare di portare il risultato almeno in parità fino allo scadere dei novanta minuti di gioco. Cambia il modulo rispetto al turno precedente, da 4-1-4-1 si passa al 3-4-3, con i centrocampisti esterni pronti ad aiutare la difesa nel caso in cui fosse necessario (è il caso di Ehsan Heji Safi). In attacco viene posta ancora fiducia su Sardar Azmoun, ma stavolta il centravanti viene affiancato da Jahanbakhsh e Amiri.

Un solo cambiamento rispetto all’undici schierato dal primo minuto contro il Portogallo per le Furie Rosse, che dovranno fare a meno di Carvajal anche nella seconda partita della rassegna calcistica. Rimane quindi invariata la difesa, confermando Nacho Fernandez dopo la prestazione contro la nazionale lusitana. In linea mediana invece Thiago Alcantara sostituisce Koke. Il tridente d’attacco è il solito: Isco e David Silva esterni, Diego Costa punta e punto di riferimento degli iberici dopo la doppietta siglata nel match d’esordio. La nazionale campione del Mondo nel 2010 farà molto affidamento sui tre attaccanti, dato che una vittoria larga è fondamentale per chiudere la fase a gironi in testa alla classifica. Ricordiamo infatti che nel caso in cui la Roja e i campioni d’Europa in carica finissero a pari punti al termine dei tre incontri disputati, conta la differenza reti, dato che lo scontro diretto si è concluso in parità.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro tra Iran e Spagna:

IRAN (3-4-3): Beiranvand; Rezaeian, Pouraliganji, Montazeri; Haji Safi, Ebrahimi, Ezatolahi, Shoajei; Jahanbakhsh, Azmoun, Amiri. All.: Carlos Queiroz.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jordi Alba, Sergio Ramos, Piquè, Fernandez; Iniesta, Busquets, Thiago Alcantara; Isco, Diego Costa, Silva. All.: Fernando Hierro.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO