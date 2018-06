LIVE Senegal-Colombia, Mondiali 2018: scontro diretto da brividi, in palio la qualificazione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Senegal-Colombia, sfida valida per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio. Una partita decisiva, uno scontro diretto per la qualificazione agli ottavi di finale. I Leoni della Teranga hanno battuto all’esordio la Polonia per 2-1 e poi hanno pareggiato 2-2 con il Giappone, con cui si trovano al comando del girone. Los Cafeteros invece, dopo aver perso all’esordio per 2-1 con i nipponici, hanno travolto 3-0 i polacchi e ora proveranno a ripetersi per ottenere il pass. Vedremo quindi una partita combattuta fino all’ultimo minuto e che sarà sicuramente ricca di grandi emozioni.

Calcio d'inizio alle ore 16.00.













