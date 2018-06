LIVE Giappone-Polonia, Mondiali 2018 in DIRETTA: i Samurai per una storica qualificazione agli ottavi

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SENEGAL-COLOMBIA

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Giappone-Polonia, gara dell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio: ai nipponici basterà un pareggio per blindare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La selezione polacca, dal canto suo, è già clamorosamente fuori dai giochi, ma ha intenzione di dare un senso alla sua partecipazione alla rassegna iridata con una vittoria.

Fischio d'inizio fissato per le ore 16.00, ma la nostra diretta live testuale inizierà con l'inserimento delle formazioni ufficiali, non appena saranno comunicate. Buon divertimento con la diretta live testuale integrale in tempo reale di OA Sport!













