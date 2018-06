Basket 3×3, Giochi del Mediterraneo 2018: tra le donne tanta incertezza, tra gli uomini Turchia già nei guai. Stasera le due nazionali italiane

Si apre con tanta incertezza la seconda giornata del basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo. La questione riguarda soprattutto il torneo femminile, in cui tutte le squadre del gruppo A, che è sceso in campo stamattina, si sono quasi sempre battute a vicenda. Per quanto riguarda il torneo maschile, invece, c’è già una formazione pericolante, ed è quella della Turchia.

TORNEO MASCHILE

In attesa dell’esordio dell’Italia, impegnata questa sera alle 20 nel gruppo B contro la Tunisia, questa mattina si sono giocate tre partite del gruppo D. Cipro ha superato il Portogallo per 16-11; la nazionale lusitana, più tardi, si è presa la rivincita battendo per 21-19 la Turchia, che aveva già subito una sconfitta di grandi proporzioni (22-4) contro la Francia. Per i turchi, dunque, il discorso relativo alla qualificazione ai quarti di finale di domani è pressoché compromesso.

TORNEO FEMMINILE

L’Italia, in questo caso, esordirà alle ore 19:20 contro la Francia, ed anche qui è nel gruppo B. Questa mattina ha esordito l’altro gruppo, l’A. Si è verificata una situazione quantomeno curiosa: tolta la Slovenia che ha giocato una sola partita, nessuna nazionale ha saputo rimanere imbattuta. La catena si può riassumere in questo modo: Andorra ha perso contro la Grecia per 16-12; la Grecia ha in questo modo riscattato la sconfitta patita contro la Spagna per 21-14. A sua volta, la Spagna è stata successivamente bloccata dal Portogallo, che l’ha sconfitta col risicatissimo punteggio di 6-5. Anche per il Portogallo si è trattato di una rivincita rispetto a un match precedente, quello in cui aveva perso dalla Slovenia per 13-6.

Il programma delle partite previste al Camp de Mart di Tarragona riprenderà dalle ore 17, per chiudersi domani con la sessione rimanente dei gironi e con quella dedicata alla fase a eliminazione diretta.













Foto: Aleksandar Kamasi / Shutterstock.com