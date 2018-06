Beach volley, World Tour 2018 Varsavia. Nicolai/Lupo tirano fuori gli artigli con Tigrito/Charly. Menegatti/Giombini: inevitabile ko

Una vittoria e una sconfitta per l’Italbeach nella prima mattinata di gare nel torneo 4 Stelle di Varsavia, altra tappa di avvicinamento alla fase clou della stagione con i due Major Series inframmezzati dal Campionato Europeo. Paolo Nicolai e Daniele Lupo rispettano le previsioni ma faticano più del previsto ad avere ragione in due set della coppia venezuelana Charly/Tigrito. Nel primo set non c’è storia con gli azzurri che volano subito sul 15-7, poi sul 19-12 e si impongono 21-15. Nel secondo parziale c’è partita con i sudamericani (che ieri avevano eliminato gli statunitensi Mayer/Crabb nelle qualificazioni) che crescevano in tutti i fondamentali ma, con la solita tranquillità, Lupo/Nicolai hanno respinto l’assalto degli avversari e si sono imposti 21-19.

Gli azzurri scenderanno in campo nel tardo pomeriggio per affrontare i polacchi Prudel/Szalankiewicz che hanno sconfitto nell’altra semifinale del girone 2-0 (21-19, 21-18) la coppia olandese Varenhorst/Bouter: in palio l’ingresso diretto agli ottavi di finale. Coppia formata quest’anno, quella polacca, capace di fare centro al secondo torneo assieme a febbraio a Kish Island in Iran (3 Stelle) e poi con risultati altalenanti, il migliore dei quali il nono posto di Ostrava una settimana fa, esattamente come gli azzurri.

Niente da fare, invece, per Marta Menegatti e Laura Giombini contro le brasiliane Barbara/Fermanda, vincitrici finora dei due tornei più importanti della stagione, entrambi in terra statunitense, Fort Lauderdale e Huntington Beach. le carioca hanno vinto in scioltezza 2-0 (21-14, 21-12) una partita a senso unico, che le azzurre hanno giocato senza particolari patemi riuscendo anche a piazzare qualche punto interessante. Le italiane torneranno in campo domani per la finale per il terzo posto del girone nel quale affronteranno la coppia russa Kholomina/Makroguzova, binomio giovanissimo, abbonato al nono posto in questa stagione (già quattro le eliminazioni agli ottavi di finale): chi vince va ai sedicesimi, chi perde chiude al 25mo posto.

Semifinali gironi femminili: Pool A: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Kotlasova/Resova (Cze) 2-0 (21-12, 21-13), Wang/Xia (Chn)-Hochevar/Claes (Usa) 0-2 (32-34, 15-21). Pool B: Barbara/Fernanda (Bra)-Menegatti/Giombini (Ita) 2-0 (21-14, 21-12), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Kholomina/Makroguzova (Rus) 2-1 (21-14, 18-21, 27-25). Pool C: Maria Antonelli/Carol (Bra)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 2-0 (21-17, 21-11), Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Keizer/Meppelink (Ned) 0-2 (11-21, 15-21). Pool D: Bansley/Wilkerson (Can)-Wang/Bai (Chn) 2-0 (21-10, 21-11), Betschart/Hüberli (Sui)-Branagh/Walsh Jennings (Usa) 2-0 (21-19, 23-21). Pool E: Hermannova/Slukova (Cze)-Ulveseth/Lunde (Nor) 2-0 (21-12, 21-18), Hughes/Summer (Usa)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut) 2-0 (21-16, 21-13). Pool F: Agatha/Duda (Bra)-Flint/Day (Usa) 2-0 (21-18, 21-17), Borger/Kozuch (Ger)-Josi/Lili (Bra) 2-0 (21-14, 21-13). Pool G: Artacho Del Solar/Clancy (Aus)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 0-2 (17-21, 18-21), Laboureur/Sude (Ger)-Lahti/Parkkinen (Fin) 2-0 (21-14, 21-14). Pool H: Kolosinska/Kociolek (Pol)-Broder/Pischke (Can) 2-0 (21-13, 21-12), Bieneck/Schneider (Ger)-Liliana/Elsa (Esp) 1-2 (18-21, 21-18, 9-15)

Semifinali gironi maschili: Pool A: Kantor/Losiak (Pol)-Bercik/Dumek (Cze), Perusic/Schweiner (Cze)-Crabb/Gibb (Usa). Pool B: Nicolai/Lupo (Ita)-Charly/Tigrito (Ven) 2-0 (21-15, 21-19), Varenhorst/Bouter (Ned)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 0-2 (19-21, 18-21). Pool C: Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Kazdailis/Rumsevicius (Ltu) 2-0 (21-13, 21-14), Fijalek/Bryl (Pol)-Virgen/Ontiveros (Mex) 2-1 (20-22, 21-17, 15-10). Pool D: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Kujawiak/Rudol (Pol) 2-0 (21-18, 21-19), Mol/Sørum (Nor)-Heidrich/Gerson (Sui) 0-2 (17-21, 17-21). Pool E: Alison/Andre (Bra)-Berntsen/Mol (Nor) , Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-O’Gorman/Saxton (Can). Pool F: Herrera/Gavira (Esp)-Thole/Wickler (Ger) 0-2 (11-21, 15-21), Plavins/Tocs (Lat)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat) 0-2 (22-24, 22-24) . Pool G: Doppler/Horst (Aut)-Patterson/Slick (Usa) 2-0 (21-14, 21-17), Smedins/Samoilovs (Lat)-Nivaldo/Gonzalez (Cub) 2-0 (21-15, 21-17). Pool H: Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-12, 21-19), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Álvaro Filho/Saymon (Bra) 2-0 821-19, 22-20).