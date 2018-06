LIVE Scherma, Europei 2018 in DIRETTA: sabato 16 giugno. Azzurri del fioretto tutti avanti! Foconi: sorteggio di fuoco

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto maschile e della sciabola femminile. L’Italia punterà ad essere subito grande protagonista visto che nel fioretto Daniele Garozzo cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà tra i favoriti anche Alessio Foconi. In pedana saliranno poi gli esperti Andrea Cassarà e Giorgio Avola. Nella sciabola saranno invece Rossella Gregorio ed Irene Vecchi, rispettivamente argento europeo e bronzo iridato in carica, a partire nel novero delle favorite. Insieme a loro ci saranno poi Loreta Gulotta e Martina Criscio. Ci attende quindi una giornata ricca di grandi emozioni, da vivere tutta insieme a noi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di scherma: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 9.00. Buon divertimento!













13.13 Doppia stoccata di Foconi 7-5

13.11 Il primo round tra Safin e Foconi termina sul 5 pari, ottimo avvio dell’azzurro con un avversario così difficile

13.08 Passa avanti Foconi 4-3

13.07 Safin avanti 2-1 dopo un minuto

13.00 Stanno per iniziare gli assalti del secondo turno del fioretto: Foconi-Safin e Cassarà-Files

12.57 Irene Vecchi nella pool 8 con: Bakastova (Ukr), Paizi (Gre), Gevaert (Bel), Kaspiarovich (Blr), Lembach (Fra)

12.56 Loreta Gulotta nella pool 7 con: Katona (Hun), Ilieva (Bul), Ivanishchanka (Blr), Zhovnir (Ukr), Limbach (Ger)

12.55 Martina Criscio nella pool 5 con: Pascu (Rou), Krueger (Ger), Sheveleva (Rus), Bunyatova (Aze), Hampson (Gbr)

12.54 Rossella Gregorio sarà nella pool 2 con: Efimova (Bul), Martin-Portugues (Esp), Shelton (Pol), Komashchuk (Ukr), Tikvicki (Srb), Itzkowitz (Gbr)

12.53 Fra poco inizierà la fase a gironi della sciabola femminile, andiamo a scoprire il sorteggio delle azzurre

12.49 Al secondo turno Garozzo affronterà l’ungherese Meszaros, che ha superato 13-12 l’israeliano Hatoel

12.43 Il cipriota Tofalides, che ha sorpreso si è preso il primo posto del seeding, affronterà al secondo turno il francese Cadot. Nella parte bassa del tabellone, il britannico Kruse, numero due, sfiderà invece il polacco Janda

12.35 Primo assalto perfetto anche per Garozzo, che travolge 15-3 Ahlstedt! Tutti gli azzurri superano quindi il primo turno

12.28 L’avversario di Avola al secondo turno sarà lo spagnolo Llavador che ha batutto 15-3 il moldavo Jelezov

12.25 In pedana ora il nostro Garozzo, campione in carica, contro il 18enne svedese Ahlstedt, che nel ranking mondiale è addirittura 428mo

12.20 Apre alla grande Avola! L’azzurro travolge 15-5 il polacco Rzadkowski

12.14 Inizio non facile per il russo Safin, numero tre del mondo, che supera all’ultima stoccata (15-14) il tedesco Joppich. Al secondo turno ci sarà l’assalto con l’azzurro Foconi

12.10 Il russo Arslanov batte 15-10 il serbo Cuk e e affronterà l’ucraino Chuchukalo, che ha superato 15-13 il bielorusso Prokharau

12.04 Cassarà al secondo turno affronterà il croato Files, che ha superato 15-10 l’ungherese Nemeth

11.58 Foconi travolge 15-4 lo svedese Dahlin e avanza al secondo turno!

11.54: Cadot elimina Kontochristopolou a sorpresa, Zherebchenko supera Persson, Lefort batte Peggs, Pauty batte Kongstad, Siess elimina Gaganidze,

11.46: L’ungherese Dosa supera il primo turno battendo 15-5 il belga Van Campenhout

11.15: Il peggiore degli azzurri nelle Pool è sempre nella parte bassa del tabellone e se la vedrà con il polacco Rzadkowski al primo turno, poi, in caso di successo, con il vincente della sfida tra Llavador (Spagna) e Jelezov (Moldova)

11.13: Svezia avversaria anche per Foconi che affronterà Dahlin al primo turno e, in caso di vittoria, il vincente di Joppich (Germania)-Safin (Russia) al secondo: quasi una finale!

11.12: Parte alta del tabellone per Garozzo che affronterà al primo turno lo svedese Ahlstedt, che si è qualificato con il 61mo posto, ultimo utile per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. In caso di vittoria l’azzurro se la vedrà con il vincente di Hatoel (Israele)-Meszaros (Ungheria)

11.11: Sorteggiato il tabellone ad eliminazione diretta. Cassarà è l’unico degli azzurri a saltare il primo turno e nel secondo affronterà il vincente di Nemeth (Ungheria)-Files (Croazia)

10.55: Terzo posto nelle Pool per Garozzo e Cassarà, decimo posto complessivo per Foconi e 47mo per Avola. Tutti avanti gli azzurri in attesa dei sorteggi

10.29: Avola non rischia l’eliminazione immediata ma avrà un tabellone complicato nell’eliminazione diretta

10.28: Secondo en plein azzurro nelle Pool: è quello di Cassarà che batte 5-0 il croato Smrekar e fa sei su sei

10.22: Seconda vittoria per Avola che batte 5-4 il moldavo Vadaniuk e rimette un po’ a posto le cose dopo tre sconfitte consecutive chiudendo la Pool con due vittorie e tre sconfitte

10.19: Ad un passo dall’en plein anche Cassarà che si impone 5-4 sul belga Mottiat

10.18: En Plein di vittorie per Garozzo che supera 5-0 il belga Lecocq e chiude la Pool con 6 successi

10.17: Foconi chiude con cinque vittorie e una sconfitta la Pool. Battuto 5-1 il bielorusso Lahunou

10.12: Sono tre le sconfitte di Avola nella Pool. Perde 5-4 con il francese Peuty e rischia l’eliminazione immediata o comunque un tabellone durissimo. Serve una vittoria all’azzurro per rimediare parzialmente

10.08: Poker di successi anche per Cassarà che si imlone 5-1 sul tedesco Sanita

10.05: Non sbaglia un colpo Garozzo che supera 5-4 Gaganidze ed è a un successo dall’en plein nella Pool

10.03: Foconi torna al successo battendo 5-1 il tedesco Kahl

9.56: Garozzo fa poker di vittoria battendo 5-2 Stykes

9.55: Male Avola che viene sconfitto 5-4 da Hatoel

9.54: Prima sconfitta per Foconi che perde 5-3 con Tofalides

9.50: Terzo successo per Garozzo che batte 5-0 Siess

9.41: Tris di successi per Cassarà che batte 5-1 anche Kuceba

9.40: Terza vittoria per Foconi che batte 5-0 Sticklica

9.32: Ancora una vittoria per Cassarà che supera 5-3 Yunes

9.30: Garozzo ottiene la seconda vittoria nella Pool battendo 5-4 Moore

9.25: per Avola una vittoria 5-4 contro Krejcik e una sconfitta 2-5 contro Kontochristopolou

9.20 Cassarà batte Tsevan 5-2

9.17: Garozzo batte 5-1 Mepstead

9.15: Foconi vince le prime due sfide della Pool 5-3 con Ahlstedt e 5-2 con Komsic

9.06: Avola è inserito nella Pool 9 con Vadaniuc (Mda), Hatoel (Isr), Krejcik (Cze), Kontochristiopoulos (Gre), Pauty (Fra)

9.03: Cassarà è nella Pool 5 con Sanita (Ger), Yunes (Ukr), Kuceba (Lat), Mottiat (Bel), Tsevan (Blr), Smrekar (Cro)

9.01: Garozzo è nella pool con Gaganidze (Geo), Siess (Pol), Mepstead (Gbr), Sykes (Ire), Lecocq (Bel), Moore (Por)

8.59: Alessio Foconi è inserito nella pool 3 con il bielorusso Lahunou, lo svedese Ahlstedt, il tedesco Kahl, il croato Komsic, il serbo Stiklica e il cipriota Tofalides.

8.58: Alle 9 si comincia coi primi assalti nel fioretto maschile.

8.53: Un’Italia che punta a vincere il medagliere in questa rassegna, per dimostrare di essere sempre un riferimento a livello continentale.

8.51: Anche tra le sciabolatrici c’è voglia di salire sul podio, come fece lo scorso anno Rossella Gregorio (argento)

8.47: Grande attesa per i colori azzurri con Daniele Garozzo che difende il titolo e tra i principali avversari ci sono anche i due compagni di squadra Alessio Foconi e Andrea Cassarà.

8.44: Si comincia con la frase preliminare del fioretto maschile.

8.42: Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto maschile e della sciabola femminile.

8.40: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Europei di Novi Sad (Serbia).

Foto: Facebook Bizzi