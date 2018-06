LIVE Polonia-Senegal, Mondiali 2018 in DIRETTA: i Leoni della Teranga sfidano il bomber Lewandowski

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Senegal, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Si preannuncia una partita molto equilibrata e avvincente in gruppo H aperto a tutti i risultati: oggi pomeriggio verranno messi in palio punti importanti per la qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata. I biancorossi partiranno leggermente favoriti, spinti dalla verve realizzativa di Lewandowski e Milik, ma se la dovranno vedere con gli agguerritissimi Leoni della Teranga che vogliono portare all’Africa il primo punto in questa edizione dei Mondiali: la difesa guidata da Koulibaly e il fortissimo Mané in fase offensiva possono creare grossi grattacapi.

Le due squadre scenderanno in campo già sapendo il risultato di Colombia-Giappone e questo potrebbe essere un vantaggio in ottica passaggio del turno. Ci attendono 90 minuti scoppiettanti davvero da non perdere.

16.06 FORMAZIONE UFFICIALE SENEGAL (4-3-3):

K.N’Diaye; Wagué, Koulibaly, Gana, Sabaly; S. Sane, Ismaila, P.N’Diaye; M.Niang, M. Diouf, Mané. Ct: Aliou Cissé

16.05 FORMAZIONE UFFICIALE POLONIA (4-4-2):

Szczesny; Piszczek, Glik, Cionek, Pazdan; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski, Milik. Ct: Adam Nawalka

Foto: Media Pictures Shutterstock