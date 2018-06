LIVE Scherma, Europei 2018 in DIRETTA: 20 giugno. In pedana fiorettiste e spadisti

Buongiorno e benvenuti alla diretta live della quinta giornata degli Europei di scherma a Novi Sad. Iniziano oggi le prove a squadre e si comincia con quelle di fioretto femminile e spada maschile. L’Italia è ancora alla ricerca del primo oro di questa rassegna continentale e continua ad esserci l’incubo zero vittorie.

Nel fioretto femminile Arianna Errigo ed Alice Volpi hanno conquistato un argento ed un bronzo nell’individuale e vogliono trascinare le compagne (Camilla Mancini e Chiara Cini) alla vittoria nella prova a squadre odierna. Non sarà facile perchè ci sarà il solito duello con la fortissima Russia di una imbattibile Inna Deriglazova.

Nella spada maschile gli azzurri cercano il riscatto dopo un individuale sottotono e che ha visto solo Gabriele Cimini raggiungere i quarti di finale. Il quartetto italiano (ci sono Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo) può puntare ad una medaglia anche se altre nazionali, come la Francia grande favorita. Si comincia alle ore 9.00 e non perdetevi nemmeno un assalto con la diretta di OA Sport













9.00: A breve comincia il primo turno nella prova a squadre di spada maschile. Italia interessata alla sfida Polonia-Gran Bretagna. Chi vince incontra gli azzurri

8.47: Poco dopo le 11 comincerà anche il fioretto femminile. Le azzurre (Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini, Chiara Cini) sono già ai quarti di finale dove attendono una tra Ucraina e Svezia

8.43: Gli azzurri sono testa di serie numero tre ed usufruiscono di un bye al primo turno. Scenderanno in pedana alle 10.20 con la vincente della sfida tra Polonia e Gran Bretagna

8.40: Alle 9.00 comincerà la prova a squadre della spada maschile. L’Italia schiera Gabriele Cimini, Marco Fichera, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli

8.35: Penultima giornata degli Europei e l’Italia è ancora alla ricerca della prima medaglia d’oro. Per risalire ad un Europeo senza ori per gli azzurri bisogna tornare indietro fino al 2006

8.30: Buongiorno cominciamo la nostra diretta