LIVE Russia-Egitto, Mondiali 2018 in DIRETTA: i Faraoni si giocano tutto! Salah per far saltare il banco

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Russia-Egitto: iniziano le gare della seconda giornata dei gironi ai Mondiali di calcio. Nel Gruppo A i padroni di casa della Russia, dopo aver asfaltato l’Arabia Saudita all’esordio, dovranno superare l’Egitto, sconfitto all’ultimo respiro dall’Uruguay.

Una nuova sconfitta significherebbe eliminazione per gli egiziani, che ritroveranno finalmente dal primo minuto Salah, arma in più della squadra nordafricana. I padroni di casa, al contrario proveranno a staccare in anticipo il pass per gli ottavi, in attesa di vedere come andrà a finire Uruguay-Arabia Saudita, in programma domani.

Fischio d'inizio fissato per le ore 20.00, ma la nostra diretta live testuale inizierà con l'inserimento delle formazioni ufficiali, non appena saranno comunicate. Buon divertimento con la diretta live testuale integrale in tempo reale di OA Sport!













