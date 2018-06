LIVE Pagelle Russia-Egitto, Mondiali 2018 in DIRETTA: 3-0; l’autogol costa carissimo a Fathi, Cheryshev anima della Russia

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI RUSSIA-EGITTO

Comincia alle ore 20, a San Pietroburgo, la seconda tornata di incontri degli otto gironi dei Mondiali 2018. Ad aprire le danze, in questo senso, è nuovamente il gruppo A. Di seguito le pagelle LIVE relative alla partita di questa sera.

RUSSIA

Akinfeev, 6: Per più di mezz’ora, l’unico tiro che lo “impegna” è quello di Trezeguet, che in verità gli passa semplicemente davanti. Para facilmente un colpo di testa di Mohsen.

Fernandes 6,5: Galoppa spesso a destra. Serve a Cheryshev l’assist del 2-0.

Kutepov, 5,5: Perde una palla sanguinosa che per poco non manda in gol Trezeguet.

Ignashevich, 6: Prova a rendersi pericoloso di testa su calcio d’angolo.

Zhirkov, 6: Inizia la partita con un cross troppo lungo derivante da schema su calcio d’angolo. Salva una palla molto pericolosa arrivata in area piccola (nonché dalle parti di Salah).

Zobnin 5,5: Compare all’inizio per procurarsi un angolo, poi

Gazinskiy 6: Lo si vede ogni tanto cercare di crear gioco.

Samedov, 6,5: Si rivela una spina nel fianco per la difesa egiziana dal lato destro.

Golovin, 6: Appare a metà primo tempo con un numero che genera un attacco che i suoi compagni vanificano. Calcia il pallone che poi Fathi devia nella propria porta.

Cheryshev, 7: Propositivo e organizzatore di gioco già nelle fasi iniziali. Al 18° prova un tiro dalla distanza, senza esito. Si erge ad anima della Russia nel primo tempo. Corona la propria prova positiva col gol del 2-0.

Dzyuba, 6,5: Rischia di combinare un mezzo disastro su un calcio d’angolo egiziano: non è nemmeno troppo fortunato nella ricezione dei palloni. Si accende all’improvviso nella ripresa, segnando il gol del 3-0.

CT Cherchesov 7: la sua squadra è disposta bene in campo e all’inizio fa molto più dell’Egitto, che però non è l’Arabia Saudita e una reazione ce l’ha. In ogni caso, ha trovato il modo di sfruttare con profitto le fasce. Tutto il buono del primo tempo, però, viene a galla nella ripresa (anche grazie, inizialmente, a un pizzico di fortuna).

EGITTO

Elshenawy, 6: Non si fa sorprendere da un paio di iniziative russe. Sull’autogol di Fathi non può far nulla, come neanche su Cheryshev e Dzyuba.

Fathi, 4,5: Non gli è semplice il lavoro di contenimento sulla fascia sinistra, nel primo tempo. Il grave danno, però, lo combina a inizio ripresa, deviando maldestramente nella propria porta un pallone non complesso.

Ali Gabr, 5: Ha difficoltà sin da subito a contenere l’attacco russo, poi si riprende e si erge anche a buona arma per palloni da collocare in area. Tuttavia, il gol del 3-0 lo vede protagonista in negativo.

Hegazy, 5,5: Non compare granché all’interno dell’incontro.

Abdelshafy, 6: Attento su uno dei molti cross russi.

Elneny 5,5: Dopo un primo tempo quasi del tutto silente, si rivede tentando di lanciare un’azione dei suoi senza esito. (Dal 63′ Warda)

Hamed, 5,5: Nessuna traccia di lui.

Salah, 6,5: Si fa vedere verso il 13° minuto, ma senza esito. Non riesce ad avere molti palloni giocabili all’inizio, ma quando può organizza il gioco. Zhirkov gli soffia una palla importante in area piccola. Al 41°, in un attimo, decide che il succitato Zhirkov non esiste e tira a lato di poco. La ripresa lo vede ugualmente protagonista.

Elsaid, 5,5: Evanescente fino a questo momento.

Trezeguet, 6: Toglie il pallone dai piedi di Kutepov e tira, senza successo. Nel complesso, si comporta bene. Al 56° minuto riceve un cartellino giallo per fallo su Gazinskiy che stava ripartendo.

Mohsen, 6: Quando può ricevere palla in attacco, risponde presente. Più passa il tempo e più la sua figura è d’un bianco vivo che scolorisce la difesa russa.

CT Cuper, 5: i suoi entrano in campo un po’ contratti, ma riescono ad emergere dopo il primo quarto d’ora. Nel primo tempo, appare chiaro che Salah, Trezeguet e Mohsen insieme funzionino. Dopo l’autogol di Fathi, però, la sua squadra crolla dal punto di vista psicologico.













