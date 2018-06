LIVE Panama-Tunisia, Mondiali 2018 in DIRETTA: le Aquile di Cartagine per salvare l’onore

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI INGHILTERRA-BELGIO

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panama-Tunisia, incontro valido per l’ultima giornata del gruppo G ai Mondiali 2018 di calcio. La partita non ha nulla da dire per quanto riguarda la qualificazione, infatti le due compagini sono già eliminate aritmeticamente con ancora zero punti in classifica dopo le sconfitte contro le due dominatrici del raggruppamento, Belgio e Inghilterra.

Per i panamensi, esordienti assoluti in una fase finale di un Mondiale, il primo obiettivo è stato centrato con lo storico gol di Baloy contro l’Inghilterra ma ora c’è la possibilità concreta di fare anche il primo punto della loro storia nella Coppa del Mondo contro un avversario più alla portata rispetto ai primi due: la Tunisia.

Le Aquile di Cartagine avevano forse più ambizioni alla vigilia della rassegna iridata rispetto ai centroamericani, anche se un eventuale passaggio del turno sarebbe stato una grande sorpresa anche per gli africani. La Tunisia ha dei rimpianti soprattutto per il risultato della partita d’esordio contro l’Inghilterra, in cui è stata sconfitta 2-1 con un gol di Kane in extremis, ma vorrà chiudere il proprio percorso in Russia centrando l‘obiettivo minimo: battere Panama e chiudere al terzo posto il girone.

La partita inizierà alle ore 20:00, noi seguiremo tutto in diretta con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale di Panama-Tunisia!

2′ I tunisini si riversano subito in attacco, ma Panama riparte pericolosamente in contropiede

1′ Calcio d’inizio!! Primo pallone toccato da Panama

19:59 Ormai ci siamo, è tutto pronto per l’ultima partita della fase a gironi del Mondiale 2018

19:57 Ora è il turno di quello tunisino

19:55 È arrivato il momento degli inni nazionali, si comincia con quello panamense

19:53 Tunisia e Panama scendono in campo

19:48 In campo ci potrebbe essere il confronto diretto tra i due giocatori più rappresentativi delle rispettive nazionali: Roman Torres (eroe nazionale panamense per il gol qualificazione con la Costa Rica) e Wahbi Khazri (il bomber tunisino reduce da una buona stagione col Rennes)

19:45 La sfida si giocherà alla Mordovia Arena di Saransk e sarà diretta dall’arbitro Nawaf Shukralla (Bahrain)

19:40 Le due squadre sono entrambe eliminate aritmeticamente dal Mondiale dopo le sconfitte con Inghilterra e Belgio ma oggi provano a conquistare una vittoria importante per la loro storia: Panama è alla caccia della prima vittoria in una fase finale della Coppa del Mondo mentre i tunisini vogliono vincere la seconda partita iridata nella propria storia, 40 anni dopo la prima.

19:35 Ecco le formazioni ufficiali della partita:

PANAMA (4-5-1): Penedo; Ovalle, Escobar, R.Torres, Machado; Rodriguez, Avila, Gomez, Godoy, Barcenas; G.Torres

TUNISIA (4-3-3): Mathlouthi; Nagguez, Bedoui, Meriah, Haddadi; Sassi, Skhiri, Chaalali; Ben Youssef, Khazri, Sliti

Foto: lev radin / Shutterstock.com