Tabellone Mondiali 2018, ottavi di finale: il calendario e le date delle partite. Tutti gli incroci fino alla finale

Si è delineato il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Si è conclusa la fase a gironi, ora inizia il momento della verità, quello da dentro o fuori, quello in cui è vietato sbagliare: le 16 squadre rimaste in corsa si sfideranno in scontri diretti che decideranno chi potrà proseguire la propria avventura nella rassegna continentale e chi invece dovrà fare le valigie.

Ci aspettano degli avvincenti ottavi di finale come Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo, il Brasile non può sottovalutare il Messico mentre la Spagna sembra avere un’autostrada. Di seguito il tabellone completo e il calendario degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 con gli orari di tutte le partite.

CALENDARIO OTTAVI DI FINALE MONDIALI 2018

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Francia vs Argentina (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Uruguay vs Portogallo (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Spagna vs Russia (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Croazia vs Danimarca (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Brasile vs Messico (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo H vs Giappone (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Colombia vs Seconda Gruppo G (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Svezia vs Svizzera (a San Pietroburgo)













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com