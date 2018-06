Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia-Turchia 23-3. Il Settebello pensa già alla Spagna

Dopo la facile vittoria del Setterosa in mattinata, arriva un altro largo successo, quello del Settebello, sempre contro la Turchia, nel torneo di pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana ha vinto per 23-3 ed ora potrà concentrarsi sulla importantissima sfida di domani contro la Spagna, che vale l’accesso alla finale per l’oro di domenica 1 luglio.

Al festival del gol degli italiani prendono parte Gallo ed Echenique, con un poker a testa, Fondelli, Di Fulvio e Bodegas, tripletta per loro, Presciutti e Renzuto con una doppietta, e Figlioli e Bertoli con una rete. Partita chiusa già nel primo periodo, con un perentorio 7-0, che poi è diventato 12-1 a metà gara. Ad otto minuti dal termine lo score era di 16-2, prima del definitivo 23-3.

Ultima gara del Girone B domani sera alle 20.50: l’Italia affronterà la Spagna sapendo che una vittoria significherebbe finalissima, al pari di quanto ottenuto dal Setterosa, che nell’ultimo atto, sabato sera sfiderà sempre la formazione iberica per il primo titolo in assoluto assegnato nella rassegna nella pallanuoto femminile.













Foto: Enrico Spada

