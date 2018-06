LIVE Inghilterra-Belgio, Mondiali 2018 in DIRETTA: in palio un fondamentale primo posto nel girone

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Belgio, big match del gruppo G dei Mondiali 2018. Lo stadio di Kaliningrad sarà teatro della sfida che deciderà il primato del raggruppamento. Gli inglesi e i Diavoli Rossi hanno centrato il bersaglio grosso contro Panama e Tunisia, rispettando i pronostici.

Uno scontro affascinante perché sarà una sfida tra due compagini che amano far calcio propositivo, ottenendo risultati roboanti ed esaltando i singoli: Harry Kane a quota 5 reti e Romelu Lukaku con 4 marcature la dicono lunga. Inoltre, le due compagini partono da un’assoluta parità: stessa differenza reti e stessi gol fatti. Potrebbero fare la differenza i punti fair play, un sistema di punteggio assegnato dalla FIFA ad ogni squadra in base ai malus raccolti nelle tre partite della fase a gironi: cartellino giallo, -1 punto; secondo cartellino giallo e rosso, -3 punti; rosso diretto, -4 punti; giallo e rosso diretto, -5 punti. E qui la Nazionale di Southgate ha un piccolo vantaggio, perché il Belgio potrebbe pagare i tre cartellini gialli rimediati all’esordio contro Panama da Meunier, Vertonghen e De Bruyne. Uno in più rispetto all’Inghilterra: Walker con la Tunisia e Loftus-Cheek contro i panamensi

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Inghilterra-Belgio, big match del gruppo G dei Mondiali 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.00.

