LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0. I tedeschi spingono, ma i coreani provano a rendersi pericolosi

Con ancora nella mente l’incredibile rimonta realizzata ai danni della Svezia, la Germania è pronta per l’ultimo impegno del Girone F, contro la Corea del Sud, per blindare una qualificazione agli ottavi di finale che, al momento, non è ancora sicura. A Kazan, la nazionale del CT Loew vuole reagire dopo le tante difficoltà di questo primo scorcio di Mondiale e cerca una vittoria convincente contro una Corea del Sud già eliminata da ogni discorso di qualificazione. I tedeschi (decisamente rivoluzionati) sono privi di Boateng squalificato, e vedranno ancora Werner prima punta, con Ozil, Reus e Goretzka a sostegno. Davanti a Neuer, linea a quattro con Kimmich, Hummel, Sule e Hector. Khedira e Kroos, invece, giocheranno davanti alla difesa. Niente è ancora scontato in questo girone, dato che Svezia e Germania, al momento, sono a pari punti e con la medesima differenza reti. Per i campioni del mondo in carica è necessario vincere e, possibilmente, con il maggior numero di reti possibili per andare sul sicuro. Di seguito le PAGELLE LIVE di Germania-Corea del Sud, per conoscere, minuto per minuto, l’andamento dei 22 in campo.













GERMANIA (4-2-3-1):

Neuer 5.5 – Riceve il primo tiro al 18′ con una punizione innocua di Jung, ma il portiere del Bayern sbaglia malamente il controllo ed è costretto a ricacciare la palla in angolo per evitare un tap in vincente dei coreani

Kimmich 6 – Non si è ancora visto in azione, la squadra sta spingendo maggiormente sul lato sinistro

Hummels 6.5 – Deve dimostrare che la difesa teutonica non soffre sugli inserimenti veloci, vero neo per il momento per la Germania. Da azione di corner si rende molto pericoloso con un tiro ravvicinato, ma Cho lo neutralizza

Sule 6 – Gioca al posto di Boateng e dovrà dimostrare di poter stare a questi livelli. In questo avvio si vede di più in attacco per sfruttare al sua notevole altezza sui calci piazzati

Hector 6 – Dal suo lato la Corea proverà ad attaccare con maggiore frequenza, dovrà portare particolare attenzione. Per ora è lui a spingere e spesso è sulla stessa linea degli attaccanti

Khedira 6 – Assieme a Kroos ha tutto il peso del centrocampo e dovrà cancellare il brutto esordio con il Messico. Giocando nei due davanti alla difesa non deve sganciarsi troppo e perde in pericolosità

Kroos 6 – Dopo il gol contro la Svezia sa che, ora, è il leader della squadra e anche oggi dovrà prenderla per mano

Reus 6 – Riceve il primo pallone pericoloso in area avversaria, ma lo spreca malamente. Sul secondo si posiziona bene dopo aver lanciato il contropiede, ma la palla non gli torna indietro. Al 32′ ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è ribattuto

Ozil 5.5 – Torna nel cuore dell’attacco, a sostegno di Werner. Chiamato ad una prova importante, per il momento non ha ancora imbeccato i compagni nella giusta maniera

Goretzka 6 – Schierato a sorpresa, gioca sulla destra. Loew si attende tanto da lui, ma sbaglia malamente un contropiede tre contro due in avvio

Werner 5.5 – Deve dimostrare di poter essere davvero la prima punta della Germania, responsabilità non da poco per lui. Dopo un avvio nel quale non sfiora palla, prova a svariare ed andare a rendersi utile più indietro

COREA DEL SUD (4-4-2):

Hyun-Woo Cho 6.5 – Deve smistare i primi pericoli, su tutti il tiro di Hummels da pochi passi

Lee Yong 6 – Sulla fascia destra dovrà dare una mano al suo omonimo Lee

Yun Young-Sun 6.5 – Il reparto dovrà far fronte ai quattro avanti tedeschi, non una impresa semplice, ma per il momento sta dirigendo bene

Kim Young Gwon 6 – Come il compagno dovrà stare molto attento, anche alle palle alte quando salgono le torri di Loew. Fino ad ora, tuttavia, può dormire sonni tranquilli

Hong Chul 6 – Al momento inoperoso in fase di chiusura, prova a dare una mano ai compagni

Lee Jae-Sung 6 – Inizia il match con piglio aggressivo, recupera palla sulla fascia e prova a rendersi subito pericoloso. Si becca un cartellino giallo evitabile a metà primo tempo che potrebbe condizionarlo

Jung Woo-Young 6 – Sarà necessaria precisione per non subire le imbucate tedesche. Inizia con troppa irruenza e commette un brutto fallo su Hector. Giallo inevitavile. Al 18′ calcia una punizione innocua sulla quale Neuer quasi combina una frittata

Jang Hyun-Soo 6 – Come per Jung dovrà unire quantità a qualità

Moon Seon-Min 6 – La Corea sta attaccando poco, e sta pensando maggiormente alla fase difensiva

Son Heung Min 6 – Proverà, in questo ultimo match, a rifarsi e ci prova al 24′ con un destro da buona posizione che sfiora l’incrocio

Koo Ja-Cheol 6 – Dopo un Mondiale davvero invisibile ed opaco, è chiamato alla riscossa

