LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Miressi miglior tempo nei 100 stile. Bene Panziera e Sabbioni, Scozzoli in finale col brivido

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nella piscina di Tarragona l’Italia punta a rimpinguare il proprio “forziere” di medaglie ottenute nel day-1.

8 ori, 3 argenti ed 1 bronzo sono un bottino notevolissimo che oggi, sicuramente, vedrà altri successi. Il Bel Paese, infatti, mette in acqua i calibri da novanta, schierando, tanto per gradire, Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e Fabio Scozzoli nei 100 rana. Il carpigiano, reduce dal periodo di allenamenti in Australia, si presenta ai nastri di partenza di questa competizione non al top della condizione. Il suo obiettivo principale sono gli Europei a Glasgow (3-9 agosto). Però, conoscendo Greg, non gareggerà tanto per…concentrandosi al 100% per ottenere il meglio possibile nella propria gara. Lo stesso discorso vale per il romagnolo della rana, tornato in auge nell’ultima stagione e già su livelli eccellenti negli Assoluti di Riccione. Anche per lui vale un po’ lo stesso discorso fatto per Paltrinieri, però sarà interessante verificare la propria condizione in questa fase dell’anno.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30. Buon divertimento!

10.43: Ora la seconda serie dei 1500 stile libero uomini con solo due atleti al via, il turco Karap e l’algerino Djaballah. Per tutti l’appuntamento è alle 17.30 con un grande pomeriggio di finali e tanti azzurri che puntano al podio. A più tardi

10.41: Queste le finaliste dei 100 dorso donne: Panziera, De Bordons Garcia, Scalia, Drakou, Avramova, Da Rocha Marce, Gheorghiu, Quenniche

10.40: Margherita Panziera con 1’00″70 vince la seconda batteria, facendo segnare il miglior tempo assoluto. In finale anche Silvia Scalia terza in batteria con 1’02″47

10.39: Nella seconda batteria Scalia e Panziera

10.38: Nella prima batteria la turca Avramova vince in 1’01″66 davanti alla spagnola Da Rocha Marce

10.37: Ora le due batterie dei 100 dorso donne spostate in precedenza

10.36: Questi i finalisti dei 100 dorso uomini: Sabbioni, Ciccarese, Said, Lopez, Martin Lozoya, Christou, Sofianidis, Loncar

10.35: Il portoghese Lopes vince una lentissima terza batteria dei 100 dorso in 55″79 davanti al greco Christou. Azzurri in finale con i due migliori tempi

10.32: Simone Sabbioni vince la seconda batteria in 54″72 davanti agli spagnoli Martin Lozoya e Segura Gutierrez

10.31: Ora Sabbioni nella seconda manche

10.30: L’azzurro Christopher Ciccarese in 54″75 si aggiudica la prima batteria dei 100 dorso uomini davanti all’egiziano Said e al turco Baser

10.28: Queste le finaliste dei 50 farfalla donne: Osman, Di Liddo, Ntountounaki, Ozkan, Bousquin, Gemo, Vourna, Wattel

10.27: L’egiziana Osman in 25″86 fa segnare il miglior tempo nei 50 farfalla vincendo la terza batteria davanti all’azzurra Elena Di Liddo con 26″24. Azzurre in finale!

10.26: Elena Gemo in 26″93 si aggiudica la seconda batteria dei 50 farfalla davanti alla francese Wattel

10.25: La greca Ntountounaki vince la prima batteria dei 50 farfalla donne in 26″30 precedendo la francese Bousquin e la greca Vourna

10.23: In finale nei 50 farfalla uomini: Gures, Gkolomeev, Codia, Elaraby, Vergani, Lender, Lozano Mateos, Lezetovic

10.22: Piero Codia in 24″01 vince lì’ultima batteria dei 50 farfalla e va in finale assieme a Andrea Vergani

10.21: Il turco Gures in 23″70 si aggiudica la seconda batteria dei 50 farfalla uomini davanti a Gkolomeev e Lender

10.20: Vergani vince la prima batteria dei 50 farfalla uomini in 24″27

10.17: Le batterie dei 100 dorso sono posticipate a fine sessione

10.15: Ora i 100 dorso donne. Nella seconda di due batterie Panziera e Scalia al via

10.13: Questi i finalisti dei 100 rana uomini: Siladi, Elkamash, Ogretir, Elloumi, Alyfantis, Scozzoli, Stevens, Karpouzlis

10.12: Fabio Scozzoli vince con 1’02″02 l’ultima batteria dei 100 rana ed entra in finale soltanto con il sesto tempo. Paga dazio, invece, Casna che con 2’02″18 fa segnare il nono tempo e resta fuori dalla finale

10.09: Il serbo Siladi vince in 1’00″67 la seconda batteria davanti all’egiziano Elkamash e al tunisino Elloumi. Delude lo sloveno Stevens

10.07: Il turco Ogretir in 1’01″68 vince la prima batteria dei 100 rana uomini davanti al greco Alyfantis. Nella terza gli azzurri Scozzoli e Casna

10.05: Ecco le finaliste dei 200 stile donne: Wattel, Klankart, Caponi, Barros Frischknecht, Costa Schmidt, Munoz del Campo, Duraes, Baka

10.04: Stefania Pirozzi è fuori dalla finale dei 200 stile libero. Ci sarà invece Linda Caponi che chiude terza in 2’02″97 l’ultima batteria, vinta dalla francese Wattel in 2’02″28

10.01: Pirozzi a rischio eliminazione perchè la seconda batteria vinta dalla spagnola Costa Schmidt in 2’01″18 è stata nettamente più veloce. L’azzurra è già sesta quando manca l’ultima batteria, nella quale c’è l’italiana Linda Caponi

9.59: Con 3’03″32 Stefania Pirozzi vince la prima batteria dei 200 sl donne davanti a Morel e Boeckler

9.56: Al via i 200 stile libero donne. Nella prima di tre batterie Stefania Pirozzi

9.55: Questi i finalisti dei 100 sl uomini: Miressi, Sahnoune, Khalafalla, Stjepanovic, Dotto, Berg Eischeid, Barna, Aguilar Ortxegi

9.54: L’azzurrio Miressi vince l’ultima batteria dei 100 sl in 49″01 e fa segnare il miglior tempo, andando in finale assieme a Dotto

9.53: L’egiziano Khalafalla vince in 49″10 la seconda batteria davanti al serbo Stjepanovic. Ora l’ultima batteria con Miressi

9.52: Dotto vince la prima batteria in 49″77 davanti allo spagnolo Berg Eischeid e al turco Gurdal

9.50. Ora le tre batterie dei 100 stile libero uomini con Luca Dotto nella prima

9.49: Le finaliste dei 200 misti donne: Belmonte, Crevar, Gunes, Gomez Cortes, Pirovano, Vovk, Toni, Lebl

9.48: La spagnola Mireia Belmonte fa segnare il miglior tempo nelle batterie dei 200 misti vincendo la seconda in 2’14″29 davanti alla slovena Crevar e alla turca Gunes. Pirovano e Toni sono in finale

9.45: Anna Pirovano, con 2’15″43, vince la prima batteria dei 200 misti donne davanti alla slovena Vovk e a Carlotta Toni, terza con 2’17″10

9.42: Toni e Pirovano in vasca per la prima batteria dei 200 misti donne

9.41: Questi i finalisti dei 400 misti uomini: Pons Ramon,. Vital, Turrini, Matteazzi, Helmbacher, Halkan, Veloso, Laure

9.40: Grande rimonta di Turrini e Matteazzi che chiudono rispettivamente primo e secondo la seconda batteria dei 400 misti: Turrini vince in 4’23″83, Matteazzi secondo in 4’24″30. Entrambi gli azzurri in finale con terzo e quarto tempo

9.35: Lo spagnolo Pons Ramon vince la prima batteria dei 400 misti uomini in 4’21″32, davanti al portoghese Vital e al francese Laure

9.33: Le prime batterie in programma oggi sono le due dei 400 misti uomini. Nella seconda gli azzurri Pier Andrea Matteazzi e Federico Turrini

9.31: Buongiorno agli appassionati di nuoto. Secnda giornata dei Giochi del Mediterraneo con tanta, tantissima Italia in vasca e ancora una possibile abbuffata di medaglie. Al via le batterie

