Giochi del Mediterraneo 2018: il programma di domenica 24 giugno. Gli orari e tutte le gare di oggi

Oggi domenica 24 giugno andrà in scena la terza giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nuova valanga di medaglie in arrivo, l’Italia vuole essere assoluta protagonista con le sue stelle che puntano alle medaglie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi domenica 24 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 24 GIUGNO:

09.00 TIRO A VOLO – Trap, qualificazioni (femminile): Jessica Rossi, Marialucia Palmitessa

09.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, qualificazioni (femminile): Barbara Gambaro, Martina Ziviani

09.00 KARATE – +84kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile): Simone Marino

09.00 KARATE – 84kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile): Michele Martino

09.30 NUOTO – 200m stile libero, batterie (femminile): Linda Caponi, Stefania Pirozzi

09.30 NUOTO – 400m misti, Batterie (maschile): Pier Andrea Matteazzi, Federico Turrini

09.30 NUOTO – 200m misti, Batterie (femminile): Anna Pirovano, Carlotta Toni

09.30 NUOTO – 100m stile libero, Batterie (maschile): Luca Dotto, Alessandro Mirressi

09.30 NUOTO – 100m rana, Batterie (femminile): Martina Carraro, Arianna Castiglioni

09.30 NUOTO – 100m rana, Batterie (maschile): Zaccaria Casna, Fabio Scozzoli

09.30 NUOTO – 50m farfalla, Batterie (femminile): Elena Di Liddo, Elena Gemo

09.30 NUOTO – 50m farfalla, Batterie (maschile): Piero Codia, Andrea Vergani

09.30 NUOTO – 100m dorso, Batterie (maschile): Christopher Ciccarese, Simone Sabbioni

09.30 NUOTO – 100m dorso, Batterie (femminile): Margherita Panziera, Silvia Scalia

09.30 NUOTO – 1500m stile libero, Batterie (maschile): Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri

09.30 NUOTO – 4x100m stile libero, Batterie (femminile): Italia

09.30 NUOTO – 4x200m stile libero, Batterie (maschile): Italia

10.00 TIRO CON L’ARCO – Team Event, finale per il bronzo (femminile)

10.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, eliminatorie: Fabio Parisi

10.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, eliminatorie: Vito Abbrescia

10.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, eliminatorie: Jacopo Sandron

10.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, eliminatorie: Ignazio Sanfilippo

10.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, eliminatorie: El Mahdi Roccaro

10.00 CANOA – K1 500m, Finale (femminile): Irene Burgo

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Serbia vs Egitto (femminile)

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Slovenia vs Tunisia (maschile)

10.10 CANOA – K1 500m, Finale (maschile): Alessandro Gnecchi

10.15 TIRO A VOLO – Trap, Finale (femminile)

10.22 TIRO CON L’ARCO – Team Event, finale per l’oro (femminile)

10.40 CANOA – K1 200m, Finale (femminile): Francesca Genzo

10.44 TIRO CON L’ARCO – Team Event, finale per il bronzo (maschile)

11.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, qualificazioni (maschile): Lorenzo Bacci, Simon Weithaler

11.00 SOLLEVAMENTO PESI – 69kg (maschile): Mirko Zanni

11.00 KARATE – +68kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile): Clio Ferracuti

11.00 CANOA – K1 200m, Finale (maschile): Manfredi Rizza

11.00 CALCIO – Fase a gironi, Marocco vs Libia

11.00 BADMINTON – Quarti di finale (maschile): Rosario Maddaloni

11.00 SCHERMA – Spada, eliminatore (maschile): Paolo Pizzo, Valerio Cuomo

11.00 SCI NAUTICO – Slalom, Finale (femminile): Marina Mosti, Alice Bagnoli

11.00 VOLLEY – Fase a gironi, Francia vs Albania (femminile)

11.00 VOLLEY – Fase a gironi, Croazia vs Algeria (maschile)

11.06 TIRO CON L’ARCO – Team Event, finale per l’oro (maschile)

11.20 CANOA – K2 500m, Finale (maschile): Italia

11.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale, Finale per il bronzo (femminile)

11.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale, Finale per l’oro (femminile): Lucilla Boaro

11.45 TIRO A VOLO – Trap, qualificazioni (maschile): Giovanni Pellielo, Valerio Grazini

12.00 SCI NAUTICO – Slalom, Finale (maschile): Francesco Caldarola, Matteo Luzzeri, Brando Caruso, Carlo Allais

12.00 KARATE – 84kg, Finali (maschile)

12.00 VELA – Laser, Regata: Giovanni Coccoluto, Marco Gallo

12.00 VELA – Laser Radial, Regata: Silvia Zennaro, Joyce Floridia

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile): Mattia Camboni, Matteo Evangelisti

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile): Veronica Fanciulli, Flavia Tartaglini

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Montenegro vs Turchia (femminile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Croazia vs Algeria (maschile)

12.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale, finale per il bronzo (maschile)

12.15 TIRO CON L’ARCO – Individuale, finale per l’oro (maschile)

12.15 KARATE – +68kg, Finali (femminile)

12.30 KARATE – +84kg, Finali (maschile)

12.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, Finale (femminile)

13.00 SCHERMA – Fioretto, eliminatore (femminile): Erica Cipressa, Valentina De Costanzo

14.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, Finale (maschile)

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni con annessa gara a squadre (maschile): Tommaso De Vecchis, Ludovico Edalli, Matteo Levanesi, Marco Lodadio, Marco Sarrugerio, Andrea Russo

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni con annessa gara a squadre (femminile): Lara Mori, Martina Basile, Giada Grisetti, Caterina Cereghetti, Martina Maggio, Francesca Noemi Linari

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 53kg (femminile): Giorgia Russo

16.00 TIRO A VOLO – Trap, Finale (maschile)

16.00 BADMINTON – Doppio, semifinali (maschile): Lukas Osele/Kevin Strobl

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Portogallo vs Slovenia (femminile)

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Grecia vs Portogallo (maschile)

16.30 PALLAMANO – Fase a gironi, Egitto vs Macedonia (maschile)

17.00 BADMINTON – Doppio, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, Semifinali

17.30 NUOTO – 200m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 400m misti, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 200m misti, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 100m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m rana, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 100m rana, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 50m farfalla, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 50m farfalla, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m dorso, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m dorso, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 1500m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 4x100m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 4x200m stile libero, Finale (maschile)

18.00 SCHERMA – Spada, Finali (maschile)

18.00 SCHERMA – Fioretto, Finali (femminile)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI – 58kg (femminile):

18.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Slovenia vs Portogallo (femminile)

18.30 PALLAMANO – Fase a gironi, Serbia vs Turchia (maschile)

19.00 VOLLEY – Fase a gironi, Turchia vs Spagna (femminile)

19.00 VOLLEY – Fase a gironi, Turchia vs Tunisia (maschile)

20.00 CALCIO – Fase a gironi, Turchia vs Grecia

20.00 CALCIO – Fase a gironi, Spagna vs Bosnia Erzegovina

20.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Spagna vs Grecia (femminile)

20.30 PALLAMANO – Fase a gironi, Spagna vs Portogallo (maschile)