Giochi del Mediterraneo 2018: tutti gli azzurri in gara domenica 24 giugno. Programma, orari e tv

Oggi domenica 24 giugno l’Italia andrà a caccia di una nuova valanga di medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018. Caleremo assi pesantissimi come Jessica Rossi, Giovanni Pellielo, Gregorio Paltrinieri e altre stelle che puntano dritto alla medaglia d’oro. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi domenica 24 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018, il calendario completo e gli orari in cui li vedremo in gara.

DOMENICA 24 GIUGNO:

09.00 TIRO A VOLO – Trap, qualificazioni (femminile): Jessica Rossi, Marialucia Palmitessa

09.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, qualificazioni (femminile): Barbara Gambaro, Martina Ziviani

09.00 KARATE – +84kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile): Simone Marino

09.00 KARATE – 84kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile): Michele Martino

09.30 NUOTO – 200m stile libero, batterie (femminile): Linda Caponi, Stefania Pirozzi

09.30 NUOTO – 400m misti, Batterie (maschile): Pier Andrea Matteazzi, Federico Turrini

09.30 NUOTO – 200m misti, Batterie (femminile): Anna Pirovano, Carlotta Toni

09.30 NUOTO – 100m stile libero, Batterie (maschile): Luca Dotto, Alessandro Mirressi

09.30 NUOTO – 100m rana, Batterie (femminile): Martina Carraro, Arianna Castiglioni

09.30 NUOTO – 100m rana, Batterie (maschile): Zaccaria Casna, Fabio Scozzoli

09.30 NUOTO – 50m farfalla, Batterie (femminile): Elena Di Liddo, Elena Gemo

09.30 NUOTO – 50m farfalla, Batterie (maschile): Piero Codia, Andrea Vergani

09.30 NUOTO – 100m dorso, Batterie (maschile): Christopher Ciccarese, Simone Sabbioni

09.30 NUOTO – 100m dorso, Batterie (femminile): Margherita Panziera, Silvia Scalia

09.30 NUOTO – 1500m stile libero, Batterie (maschile): Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri

09.30 NUOTO – 4x100m stile libero, Batterie (femminile): Italia

09.30 NUOTO – 4x200m stile libero, Batterie (maschile): Italia

10.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, eliminatorie: Fabio Parisi

10.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, eliminatorie: Vito Abbrescia

10.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, eliminatorie: Jacopo Sandron

10.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, eliminatorie: Ignazio Sanfilippo

10.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, eliminatorie: El Mahdi Roccaro

10.00 CANOA – K1 500m, Finale (femminile): Irene Burgo

10.10 CANOA – K1 500m, Finale (maschile): Alessandro Gnecchi

10.40 CANOA – K1 200m, Finale (femminile): Francesca Genzo

11.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, qualificazioni (maschile): Lorenzo Bacci, Simon Weithaler

11.00 SOLLEVAMENTO PESI – 69kg (maschile): Mirko Zanni

11.00 KARATE – +68kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile): Clio Ferracuti

11.00 CANOA – K1 200m, Finale (maschile): Manfredi Rizza

11.00 BADMINTON – Quarti di finale (maschile): Rosario Maddaloni

11.00 SCHERMA – Spada, eliminatore (maschile): Paolo Pizzo, Valerio Cuomo

11.00 SCI NAUTICO – Slalom, Finale (femminile): Marina Mosti, Alice Bagnoli

11.20 CANOA – K2 500m, Finale (maschile): Italia

11.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale, Finale per l’oro (femminile): Lucilla Boaro

11.45 TIRO A VOLO – Trap, qualificazioni (maschile): Giovanni Pellielo, Valerio Grazini

12.00 SCI NAUTICO – Slalom, Finale (maschile): Francesco Caldarola, Matteo Luzzeri, Brando Caruso, Carlo Allais

12.00 KARATE – 84kg, Finali (maschile)

12.00 VELA – Laser, Regata: Giovanni Coccoluto, Marco Gallo

12.00 VELA – Laser Radial, Regata: Silvia Zennaro, Joyce Floridia

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile): Mattia Camboni, Matteo Evangelisti

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile): Veronica Fanciulli, Flavia Tartaglini

12.15 KARATE – +68kg, Finali (femminile)

12.30 KARATE – +84kg, Finali (maschile)

12.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, Finale (femminile)

13.00 SCHERMA – Fioretto, eliminatore (femminile): Erica Cipressa, Valentina De Costanzo

14.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, Finale (maschile)

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni con annessa gara a squadre (maschile): Tommaso De Vecchis, Ludovico Edalli, Matteo Levanesi, Marco Lodadio, Marco Sarrugerio, Andrea Russo

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni con annessa gara a squadre (femminile): Lara Mori, Martina Basile, Giada Grisetti, Caterina Cereghetti, Martina Maggio, Francesca Noemi Linari

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 53kg (femminile): Giorgia Russo

16.00 TIRO A VOLO – Trap, Finale (maschile)

16.00 BADMINTON – Doppio, semifinali (maschile): Lukas Osele/Kevin Strobl

17.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, Semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, Semifinali

17.30 NUOTO – 200m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 400m misti, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 200m misti, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 100m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m rana, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 100m rana, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 50m farfalla, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 50m farfalla, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m dorso, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m dorso, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 1500m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 4x100m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 4x200m stile libero, Finale (maschile)

18.00 SCHERMA – Spada, Finali (maschile)

18.00 SCHERMA – Fioretto, Finali (femminile)