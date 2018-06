LIVE MotoGP, GP Olanda 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Ultima rifinitura verso le qualifiche!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Olanda, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Ad Assen, dove i centauri più forti del mondo andranno in caccia di gloria. Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso saranno loro gli osservati speciali

Valentino ha sempre avuto un rapporto speciale con la pista olandese, avendo messo in scena gara magnifiche e discusse, come quella vinta nel 2015, con l’arrivo spalla a spalla con Marquez ed il taglio della chicane del “Dottore”. Nel corso delle prove libere il 9 volte campione del mondo ha dimostrato un’ottima velocità con la sua Yamaha, molto a proprio agio come conferma anche il miglior tempo di Maverick Vinales.

Una pista dove la percorrenza in curva sarà importante e, dunque, un test probante per Ducati, mai eccellente in questo aspetto. La GP18 ha superato, dal punto di vista prestazionale, l’esame di Jerez, anche se poi è arrivato uno “zero” per entrambi i piloti (causa incidente). Fino ad ora i primi riscontri sono stati positivi, specie per Andrea Dovizioso.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Olanda, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.55. Le qualifiche, invece, prenderanno il via alle 14.10. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

10.33: Suona la campana Maverick Vinales: lo spagnolo stampa il tempo di 1’33″815 e si porta in vetta.

10.31: 1’34″158 per Valentino che con una coppia di media/morbida si porta in seconda piazza a 60 millesimi da Marquez.

10.30: Mancano 10′ al termine ed aspettiamoci i fuochi d’artificio per la prova di time-attack.

10.26: Grande prestazione dell’Aprilia di Espargaro con 129 millesimi di ritardo da Marquez.

10.23: Jorge Lorenzo in pista con la gomma morbida sull’avantreno e la dura sul retrotreno che gira sul passo dell’1’34″5.

10.20: Questa la classifica combinata:

POS # RIDER GAP 1 25 M. VIÑALES 1:33.378 2 29 A. IANNONE +0.121 3 9 D. PETRUCCI +0.386 4 46 V. ROSSI +0.401 5 35 C. CRUTCHLOW +0.434 6 4 A. DOVIZIOSO +0.481 7 99 J. LORENZO +0.492 8 93 M. MARQUEZ +0.663 9 42 A. RINS +0.669 10 5 J. ZARCO +0.755

10.19: 1’34″427 per Vinales che si porta in terza posizione a 329 millesimi da Marquez.

10.17: 1’34″098 per Marquez che vola con una coppia di medie e rafforza la propria leadership con 319 millesimi di vantaggio su Crutchlow.

10.15: 1’34″519 per Dovizioso che si porta in sesta posizione in questo PL3.

10.13: Marquez è sempre il migliore in questa simulazione del long run sul passo dell’1″34.

10.10: Di seguito gli aggiornamenti dei tempi:

POS # RIDER GAP 1 25 M. VIÑALES 1:33.378 2 29 A. IANNONE +0.121 3 9 D. PETRUCCI +0.386 4 46 V. ROSSI +0.401 5 35 C. CRUTCHLOW +0.434 6 4 A. DOVIZIOSO +0.481 7 99 J. LORENZO +0.492 8 93 M. MARQUEZ +0.663 9 42 A. RINS +0.669 10 5 J. ZARCO +0.755

10.06: Grande equilibrio in queste battute ma i piloti sono maggiormente concentrati sul provare il passo gara. con tanti 1’34”.

10.03: 1’34″417 per Crutchlow velocissimo, si porta 2 millesimi da Marquez. Con 88 millesimi di ritardo in terza posizione, 96 millesimi di Rossi.

10.01: 1’34″415 per Marquez che si porta in vetta con la Honda ma siamo solo all’inizio.

9.58: Petrucci si porta in vetta con il crono di 1’34″571 con 80 millesimi di vantaggio su Rins e 82 su Marquez in queste PL3.

9.55: Si comincia!

9.48: Alle 9.55 il turno di prove libere 3 prenderà il via e su Assen splende il sole.

9.45: Tanti però i pretendenti per la pole: Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sulla Ducati, Marc Marquez sulla Honda e l’altro pilota della Yamaha Maverick Vinales. Una sfida di alto profilo tutta da vivere.

9.42: Valentino Rossi è tra gli osservati speciali di questo turno di PL3.La Yamaha si è dimostrata particolarmente veloce e quindi ci sono tutti i presupposti per far bene.

9.40: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP.

FOTOCATTAGNI