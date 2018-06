LIVE MotoGP, GP Olanda 2018 in DIRETTA: qualifiche. Valentino Rossi tenta il colpaccio per la pole

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Olanda, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Nella “Cattedrale del Motociclismo” Valentino Rossi va all’assalto della pole. Il centauro di Tavullia ha fatto vedere un ottimo passo nel corso delle libere disputatesi sul tracciato olandese. Ad Assen, il “46” ha sempre fatto grandi cose e le dieci vittorie ottenute dal centauro di Yamaha su questa pista, nella sua carriera, parlano chiaro.

Gli avversari, però, non mancheranno. Marc Marquez è sempre un pilota temibile in sella alla Honda ed è uno dei candidati alla p.1 al pari della Ducati che con Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci puntano al massimo possibile. Ovviamente, non ci si può dimenticare di certo del compagno di team Maverick Vinales, velocissimo in sella alla M1. Sarà dunque un time-attack estremamente equilibrato, tutto da vivere.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Olanda, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.10. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

14.00 BANDIERA A SCACCHI.

13.59 Ora non si migliora nessuno.

13.57 MARQUEZ IN TESTA! Eccellente 1:33.954, primo a scendere sotto il muro di 1:34. Il Campione del Mondo in testa con 57 millesimi su Iannone, Dovizioso a 0.270. Qualche difficoltà di troppo invece per Rossi.

13.57 Ultimi tre minuti di prove libere.

13.56 Marquez a 96 millesimi da Iannone con questa nuova coppia di gomme. Vinales risale in quarta posizione con soft-media a 0.266 da Iannone. Rossi non si migliora, decimo a 0.855.

13.55 Iannone torna ai box. Gli altri piloti stanno facendo dei test per trovare la gomma giusta in vista della gara. Marquez spinge con media-soft.

13.54 In questo frangente di stanno migliorando soltanto Rins e Pedrosa.

13.53 Intanto la grande novità del weekend. Nuova grafica in stile F1.

Speed, lean angle, throttle, brake 💪 Jump onboard with @maverickmack25 to see what it takes to muscle a #MotoGP bike around Assen!#DutchGP pic.twitter.com/4kZaBM57i4 — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 30, 2018

13.52 Finalmente Dovizioso torna in pista per il finale con media-hard.

13.50 Ricordiamo Iannone davanti a tutti con 1:34.011, Marquez a 23 millesimi. Dovizioso a 2 decimi ma ancora fermo ai Box, Crutchlow quarto a 0.278. Vinales a 0.371 mentre Rossi è nono a 9 decimi, Lorenzo torna in pista con soft-soft ma al momento è a un secondo.

13.49 Dovizioso rimane ai box. Rossi torna in pista con hard-media, vediamo come il Dottore reagirà dopo la caduta.

13.48 Iannone torna in pista con media-hard, Marquez invece adotta media-soft.

13.46 Dovizioso non sembra molto convinto della prestazione, peggio va a Lorenzo che è anonimo a un secondo da Iannone. Vinales ha invece reagito ora con soft-soft ma è comunque a 37 centesimi da Iannone.

13.45 Siamo a metà della FP4. Iannone, Marquez, Dovizioso ai box. Hanno tolto l’ultimo tempo al Dovi a causa di un taglio nell’ultima chicane, quindi è terzo a 0.213.

13.44 Iannone torna ai box. Rossi pronto per montare su una nuova moto dopo la scivolata.

13.43 DOVIZIOSOOOOOO! Che miglioramentoooo! Questa volta il T4 c’è e chiude a 32 millesimi da Iannone. Il ducatista sta facendo dei test sulla durata della posteriore.

13.43 Dovizioso sta perdendo troppo nell’ultimo settore, anche in questo caso ci ha lasciato giù tre decimi e chiude a 0.213 da Iannone.

13.42 IANNONEEEEEEEEEEEEE! PRIMOOOOOOOOOOOOO! 1:34.011, miglior tempo! 23 millesimi meglio di Marquez.

13.41 DOVIZIOSOOOOOOOO! La reazioneeee! Secondo a 0.352 da Marquez, ha perso tutto nell’ultimo settore.

13.40 NOOOOOO! Rossi è caduto in curva 7. Ha perso l’anteriore. Uno dei pochi errori del Dottore, che peccato. Nulla comunque di grave.

Rare and fast crash @ValeYellow46 😣 Luckily The Doctor is straight back up on his feet!#DutchGP pic.twitter.com/D8A9wIa7W2 — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 30, 2018

13.39 Marquez indemoniato, scende ancora in 1:34.061. Il più vicino è Crutchlow che ha montato la coppia di hard ma è a sei decimi. Iannone, Rossi, Dovizioso sono a otto decimi.

13.37 Valentino Rossi sta svolgendo un buon lavoro con la gomma dura al posteriore, potrebbe essere un’opzione per la gara.

13.36 Marquez piazza un super 1:34.333, mezzo secondo meglio di tutta la concorrenza. Dovizioso più in difficoltà a 9 decimi.

13.35 Lorenzo vola in testa usando media-soft: 1:35.266 per il ducatista ma Rossi è lì vicino a due decimi.

13.34 Marquez subito in testa con 1:35.933, ma si stano migliorando anche gli altri.

13.33 Le scelte di gomme. Marquez con hard-media, Vinales con soft-soft, Dovizioso con media-hard, Rossi con media-hard.

13.31 Valentino Rossi subito in pista.

13.30 SEMAFORO VERDE.

13.29 Si gareggia ad Assen, l’Università del Motociclismo.

13.28 Ci si attende anche una reazione da parte di Andrea Dovizioso. Ovviamente da non sottovalutare Marc Marquez.

13.27 Le Yamaha hanno dato ottime risposte, Valentino Rossi sembra avere le carte giuste per andare a caccia della pole position.

13.25 Tra cinque minuti il semaforo verde.

13.22 I piloti avranno a disposizione 30 minuti per l’ultimo set-up in vista del time attack.

13.20 Buongiorno a tutti. Alle 13.30 inizieranno le prove libere 4 della MotoGP, poi a seguire spazio alle qualifiche.

FOTOCATTAGNI