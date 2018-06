LIVE MotoGP, GP Olanda 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Valentino Rossi prepara il colpo nella “sua” Assen

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale di MotoGP.

E’ tempo di Assen, la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, il Circus delle due ruote torna a bussare alle porte degli appassionati per regalare emozioni. Grandi attese per Jorge Lorenzo, vincitore delle ultime due gare, in Italia ed in Spagna, con la Ducati. Marc Marquez, da par suo, è sempre tra gli osservati speciali. Secondo a Barcellona, l’asso di Cervera ha imparato la lezione del Mugello e nel GP di casa ha corso con estrema saggezza, comprendendo che non c’era modo per battere Lorenzo.

Tutti però dovranno guardarsi da Valentino Rossi, tra i grandi interpreti di questa pista: 10 vittorie, ultima delle quali quella dell’anno scorso. Anche da questo si comprende come il rapporto con questo tracciato sia speciale. Abbiamo citato l’episodio di tre stagioni fa ma gli aneddoti sono tanti: ad esempio la vittoria del 2007, battendo la Ducati di Casey Stoner, dopo che la sua qualifica era stata disastrosa (11°). Una rimonta da leggenda che contribuì a creare la figura del mito nei Paesi Bassi. E poi Andrea Dovizioso, deciso a riscattarsi dopo la caduta dell’ultima corsa spagnola.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale di MotoGP : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.55. Buon divertimento!

10.42 Non migliora nessuno, ecco la classifica finale

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:34.227 2 25 M. VIÑALES +0.177 3 46 V. ROSSI +0.286 4 43 J. MILLER +0.321 5 4 A. DOVIZIOSO +0.410 6 29 A. IANNONE +0.457 7 99 J. LORENZO +0.584 8 21 F. MORBIDELLI +0.593 9 35 C. CRUTCHLOW +0.671 10 9 D. PETRUCCI +0.810

10.41 Rossi sta facendo segnare il nuovo record ma ha rallentato perchè si è accorto che stava trainando diversi piloti..

10.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Vediamo gli ultimi tempi

10.39 Scivolata per Lorenzo mentre Rossi è sotto il tempo di Marquez ma rallenta, lo spagnolo prosegue ma sfiora solo il suo crono

10.39 Migliorano tutti! Ancora record per Rossi e Marquez nel T1!

10.38 Rossi indietro di 194 millesimi al T2 dopo il record nel T1, divenntano solo 53 millesimi al T3 chiude in 1:34.513 terzo! Marquez 1:34.227 toglie un altro decimo al suo tempo

10.38 Bautista e Rabat salgono in ottava e nona posizione, mentre Lorenzo si rilancia

10.37 Tempi altissimi per Zarco, mentre Lorenzo accusa 115 millesimi al T2, risale a 80 nel T3 3 chiude in 1:34.965 non migliora e perde tantissimo nel T4

10.35 AGGIORNAMENTO TEMPI A 5 MINUTI DALLA FINE

10.34 Torna in pista anche Marquez, seguito da Lorenzo e Crutchlow. Tutti pronti per il primo time attack del fine settimana olandese!

10.33 I big si preparano a tornare in pista. Ecco Dovizioso, Vinales, Rossi e Zarco che entrano in scena!

10.31 Poca azione in pista in questo momento.. in attesa degli ultimi minuti e del primo time attack..

10.29 Piccola escursione per Bradley Smith..

When those schoolboy motocross skills come in handy! 👏@BradleySmith38 keeps it up right! pic.twitter.com/9E6R52dNxV — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 29, 2018

10.28 In questo momento tutti i big sono ai box. Girano solamente Nakagami che, tuttavia, non va oltre la 20esima posizione e Aleix Espargaro 11esimo.

10.27 Torna in pista Iannone per il terzo run personale, mentre molti piloti sono concentrati più sul lavoro delle gomme che sul giro veloce..

10.25 AGGIORNAMENTO TEMPI A 15 MINUTI DALLA FINE

10.24 Ancora Marquez che prova a sfruttare la Soft al posteriore, trova Smith nel T4 ma 1:34.411 e migliora ancora!!!

10.22 Ancra 62 millesimi per Marquez al T2, diventano 33 di ritardo al T3, chiude in 1:34.526! Primo per 24 millesimi su Vinales

10.21 Marquez 136 millesimi sotto al T2, ne mantiene 130 al T3, fa segnare 1:34.685 e non migliora. Lorenzo risponde con 13 millesimi al T3 e chiude in 1:34.811. Quarto a 281 millesimi

10.20 Ecco un tutorial su come si affronta l’ultima chicane di Assen.

Flicking it right, flicking it left, then getting on the gas ✊#DutchGP pic.twitter.com/oDQhSyISmt — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 29, 2018

10.19 Tutti pronti per rilanciarsi, vedremo il primo che sarà in grado di migliorare il suo tempo

10.17 Andrea Iannone accusa 529 millesimi al T2, diventano 760 al T3 e completa il suo tentativo in 1:35.605 e sale in 13esima posizione

10.16 Torna in pista Valentino Rossi per il suo secondo run, mentre tornano anche Marquez, Lorenzo e Iannone che rimane 16esimo

10.15 Tutti ai box. Momento giusto per riproporre il computo dei tempi dopo gli ultimi cambiamenti.,.

10.14 Buona risposta di Vinales che dimostra come la Yamaha possa trovarsi bene su questa pista. Il layout è ideale e non fa troppo caldo.. Se Rossi e lo spagnolo azzeccheranno la gomma giusta al posteriore domenica potranno davvero essere della partita..

10.12 Vinales accusa 56 millesimi al T2, sale in vantaggio di 111 al T3 e chiude il giro in 1:34.550! PRIMO!! 47 millesimi sotto al tempo di Marquez!!

10.11 Quasi tutti ai box mentre Vinales sale in quarta posizione in 1:34.909. Davanti a tutti il solito Marquez

10.10 AGGIORNAMENTO TEMPI A 30 MINUTI DALLA CONCLUSIONE

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:34.597 2 4 A. DOVIZIOSO +0.040 3 46 V. ROSSI +0.226 4 9 D. PETRUCCI +0.440 5 35 C. CRUTCHLOW +0.512 6 25 M. VIÑALES +0.559 7 5 J. ZARCO +0.765 8 99 J. LORENZO +0.781 9 41 A. ESPARGARO +0.826 10 19 A. BAUTISTA +0.880

10.09 Dovizioso risponde ed è secondo 1:34.637 a 40 millesimi di Marquez. Nel T4, però, ha perso quasi tre decimi nei confronti dello spagnolo..

10.09 Notevole la progressione di Marquez che è il primo a scendere sotto l’1:35, ma lo ha fatto per quasi mezzo secondo.. Rossi chiude in 1:34.823 e si mette in seconda posizione e anche lui scende sotto l’1:35

10.08 Marquez! 346 millesimi avanti al T3 (Media e Soft) chiude in 1:34.597!!!! 440 millesimi sotto al tempo di Petrucci!!!

10.07 Petrucci chiude un altro giro in 1:35.037 ed è ancora primo! 62 millesimi di vantaggio su Marquez!

10.06 Aleix Espargaro 1:35.423 è quarto, mentre Marquez si abbatte sul traguardo e torna al comando in 1:35.099 di nuovo primo

10.05 Lorenzo 1:35.378, Vinales secondo 1:35.253 a 95 millesimi da Petrucci!

10.04 Petrucci in prima posizione in 1:35.158 poi finisce lungo nel giro successivo ma rimane sull’asfalto.. Rossi primo giro ed è 11esimo

10.02 Jorge Lorenzo accusa 89 millesimi al T1, diventano 107 al T2, quindi 218 al T3, chiude il suo giro in 1:35.679 a 366 millesimi, mentre Dovizioso sale in seconda posizione a 134, e Marquez lima qualcosa in 1:35.293

10.01 Marquez di nuovo in 1:35.359, toglie 1.667 al suo tempo precedente, poi Lorenzo, Pol Espargaro e Aleix Espargaro

10.00 Primo tempo per Marquez in 1:37.026 ma lo spagnolo è già ampiamente sotto al suo crono nel giro successivo

9.58 Si lancia anche Dani Pedrosa sempre più indiziato di passare nel nuovo team Yamaha Petronas assieme a Franco Morbidelli

9.57 Marquez e Dovizioso tagliano il traguardo e si lanciano per il primo giro cronomentrato

9.56 Tutti in pista per saggiare l’asfalto di Assen e iniziare a capire quali saranno le gomme giuste per questo fine settimana..

It's go time for #MotoGP as they head out for FP1 in Assen 🇳🇱#DutchGP pic.twitter.com/KiAZBq4mdl — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 29, 2018

9.55 SEMAFORO VERDE!!!! SCATTA LA FP1 DELLA MOTOGP!!!!!

9.53 Ecco il “Dottore” alle prese della sua Università.. riuscirà a centrare il colpaccio anche quest’anno?

#MotoGP is back at the #DutchGP! 🇳🇱 Follow all the action from Free Practice Friday with VideoPass 📡 https://t.co/tl0rNQOYB4 pic.twitter.com/i9wfOpTKPI — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 29, 2018

9.52 Ecco qualche scorcio della pista del Drenthe.. condizioni ideali per correre..

Perfect conditions this morning, blue sky and great sunshine The FP1 will start in 10 min#DutchGP #MotoGP pic.twitter.com/gTo7tbV9ui — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) June 29, 2018

9.50 Cinque minuti al via della prima sessione di prove libere.. quasi tutto pronto ad Assen!

9.48 Il suo compagno di scuderia, Maverick Vinales, rimane al terzo posto della graduatoria, ma continua a combattere con una M1 che, per usare un eufemismo, non gli sta dando una mano

9.46 Valentino Rossi sbarca su una delle piste nelle quali ha sempre centrato grandi risultati. L’ultima vittoria sua e della Yamaha, infatti, è arrivata proprio un anno fa. Palcoscenico ideale, quindi, per rilanciarsi in ottica iridata

9.44 Una veduta della pista di Assen. Al momento regna il sole e le temperature sono fresche ma accettabili. Le previsioni, stranamente, parlano di ben tempo lungo tutto il corso del weekend. I piloti non ne sono certo dispiaciuti..

9.42 Davanti a tutti in classifica generale c’è sempre Marc Marquez, con +27 punti su Valentino Rossi. Il campione del mondo in carica sa che, probabilmente, dovrà correre in difesa, ma difficilmente andrà fuori dal podio..

9.39 Si arriva ad Assen con Jorge Lorenzo reduce da due successi di fila. Il maiorchino sarà in grado di centrare il tris e prolungare il suo magic moment?

9.37 In questo fine settimana si celebrano i 70 anni delle “Università della moto”, una delle piste più belle e amate del mondo

70 years of Assen 🇳🇱 Who is ready for the #DutchGP? pic.twitter.com/yCpqJglv4P — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 28, 2018

9.35 20 minuti e prenderà il via il fine settimana della MotoGP! Ad Assen è tutto pronto per le prime prove libere del GP d’Olanda della classe regina!

