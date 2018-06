MotoGP oggi (venerdì 29 giugno), GP Olanda 2018: prove libere. Programma, orari e tv

Da quest’oggi si comincia con le prime prove libere e la “Cattedrale del Motociclismo“, ad Assen (Olanda), è pronta ad accogliere i centauri sul suo nastro d’asfalto prestigioso. Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso saranno loro gli osservati speciali

Valentino ha sempre avuto un rapporto speciale con la pista olandese (10 vittorie), avendo messo in scena gara magnifiche e discusse, come quella vinta nel 2015, con l’arrivo spalla a spalla con Marquez ed il taglio della chicane del “Dottore“. Una pista dove la percorrenza in curva sarà importante e, dunque, un test probante per Ducati, mai eccellente in questo aspetto. La GP18 ha superato, dal punto di vista prestazionale, l’esame di Jerez, anche se poi è arrivato uno “zero” per entrambi i piloti (causa incidente). Ne vedremo delle belle.

Di seguito il programma delle prove libere del venerdì che saranno coperte in diretta ed in esclusiva da Sky Sport, in streaming su Sky Go e da OASport con le DIRETTE LIVE testuali.

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT MOTOGP

Venerdi 29 giugno

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 13.10-13.50, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 14.05-14.50, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta













