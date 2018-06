LIVE MotoGP, GP Olanda 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Riparte la sfida tra Valentino Rossi e Marquez!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Assen i piloti torneranno in pista per trovare il giusto set-up e cercano le migliori risposte dalle proprie moto. Sarà un turno molto importante dopo quanto successo nella FP1, dominata da Marc Marquez ma con Valentino Rossi e Maverick Vinales che gli sono rimasti in scia. Il Dottore vuole piazzare un colpaccio nell’Università del Motociclismo, uno dei tracciati da lui più amati: la Yamaha sembra essere performante, vederemo quale sarà il passo nel confronto col Campione del Mondo. Si attendono invece dei segnali da Andrea Dovizioso che si è un po’ nascosto nella prima sessione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Olanda 2018, ottava tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Risultato prove libere 1













14.05 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP2 DELLA MOTOGP!!!!!!

14.04 Ormai ci siamo.. scatta il countdown…

14.03 Due minuti al via della FP2! Si accendono i motori nell’Università della moto di Assen!

14.01 Prima sessione sfortunata per Jorge Lorenzo che ha concluso nella ghiaia di curva 9 quando provava a migliorare il suo settimo posto

14.00 Cinque minuti al via del secondo turno di prove libere!

13.57 Valentino Rossi si è concentrato molto sulla scelta dello pneumatico posteriore e farà così anche nella FP2. La Yamaha sta dimostrando di esserci ad Assen..

13.55 Marc Marquez sa che su questa pista dovrà correre leggermente in difesa, prima di sbarcare al Sachsenrgin dov’è pressochè imbattibile. Se riuscisse a vincere anche domenica per gli avversari sarebbe un durissimo colpo..

13.53 Anche nella prova di partenza Valentino Rossi ha voluto mettere pressione a Marc Marquez.. ci riuscirà anche domenica in gara?

13.51 Ottime prove questa mattinata per le Ducati Pramac, quarta con Jack Miller e decima con Danilo Petrucci

13.50 Continua a splendere il sole ad Assen, e dovrebbe proseguire fino a domenica.. situazione davvero insolita per il tracciato del Drenthe..

13.49 Distacchi ridotti al minimo nella prima sessione, con le due Yamaha che hanno dimostrato di poter mettersi in scia al campione del mondo

13.47 La FP1 ha visto Marc Marquez precedere Maverick Vinales, Valentino Rossi e Jack Miller. Quinto Andrea Dovizioso, settimo Jorge Lorenzo

13.46 I TEMPI DELLA PRIMA SESSIONE

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.5 1’34.227

2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 314.4 1’34.404 0.177 / 0.177

3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.9 1’34.513 0.286 / 0.109

4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 307.6 1’34.548 0.321 / 0.035

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.5 1’34.637 0.410 / 0.089

6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1’34.684 0.457 / 0.047

7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 311.0 1’34.811 0.584 / 0.127

8 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 307.8 1’34.820 0.593 / 0.009

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 313.4 1’34.898 0.671 / 0.078

10 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 310.8 1’35.037 0.810 / 0.139

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 316.3 1’35.096 0.869 / 0.059

12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 306.9 1’35.102 0.875 / 0.006

13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.9 1’35.146 0.919 / 0.044

14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.5 1’35.182 0.955 / 0.036

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.6 1’35.245 1.018 / 0.063

16 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.5 1’35.271 1.044 / 0.026

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1’35.289 1.062 / 0.018

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.6 1’35.376 1.149 / 0.087

19 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 310.8 1’35.669 1.442 / 0.293

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.0 1’35.838 1.611 / 0.169

21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.0 1’35.935 1.708 / 0.097

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 307.2 1’35.955 1.728 / 0.020

23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 304.9 1’36.471 2.244 / 0.516

24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 307.2 1’36.955 2.728 / 0.484

13.45 Mancano soli 20 minuti e la MotoGP tornerà in pista per la seconda sessione di prove libere del GP di Olanda 2018!

