LIVE MotoGP, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: come seguire in tv le prove libere. Orari e programma

Oggi venerdì 15 giugno si disputano le prove libere del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Barcellona incomincia il lungo weekend: spazio alle prove libere, i piloti avranno a disposizione due turni per trovare il giusto set-up sulle prove moto e ottimizzare il feeling con i propri mezzi. Gareggiamo in uno dei tracciati più tradizionali del calendario, uno degli appuntamenti più amati da Marc Marquez che infatti partirà con tutti i favori del pronostico.

Il Campione del Mondo vuole subito rialzare la testa dopo la scivolata del Mugello e punta a mettere subito le cose in chiaro già all’inizio del fine settimana catalano. Le Ducati potrebbero dire la loro, ci si aspetta un grande Andrea Dovizioso e anche Jorge Lorenzo dopo il trionfo in Toscana e il conseguente addio alla Rossa. Le Yamaha sembrano avere un buon feeling con questo asfalto, ci si aspetta un ruggito di Valentino Rossi dopo la pole position del Mugello.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle prove libere. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

VENERDI’ 15 GIUGNO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

GP CATALOGNA 2018: DOVE VEDERE LE PROVE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Catalogna 2018 saranno trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

