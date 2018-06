LIVE MotoGP, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Valentino Rossi per la conferma

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo i test di questa mattina, che hanno premiato uno scatenato Valentino Rossi davanti ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, si torna in pista al Montmelò per un pomeriggio davvero infuocato che ci darà qualcosa in più su chi può essere il favorito per la vittoria a Barcellona.

I piloti avranno a disposizione un’intera sessione per trovare il giusto set-up con la propria moto e il miglior feeling con il circuito catalano. Il Dottore vuole piazzare ancora un colpo e candidarsi a un ruolo da protagonista assoluto per il fine settimana, Andrea Dovizioso sembra avere un ottimo pacchetto con la sua Ducati e vuole tenere aperto il discorso Mondiale, il redivivo Jorge Lorenzo è entrato in una nuova dimensione, si attende una risposta importante da parte di Marc Marquez dopo la scivolata del Mugello.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.05. Buon divertimento a tutti.













