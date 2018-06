LIVE Moto3, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Barcellona. La pattuglia italiana proverà a fare la voce grossa per confermarsi dominatrice della classifica generale, con cinque piloti nelle prime sette posizioni e con Marco Bezzecchi ancora leader della graduatoria.

Il riminese, infatti, grazie ad una buona continuità mantiene la leadership della Moto3 con 83 punti, merito di una vittoria (in Argentina) due secondi posti ed un terzo posto. Nelle prime sei uscite stagionali ha avuto solamente un paio di battute d’arresto, il 14esimo posto all’esordio a Losail e la caduta di Le Mans nel convulso finale. Bezzecchi, quindi, proverà a riallungare sugli inseguitori, in primis Jorge Martin (distante tre lunghezze) che appare il vero grande favorito di questo Mondiale 2018.

Il portacolori del team Honda Gresini (che lascerà nel 2019 per salire di un gradino in Moto2) sta viaggiando sulle montagne russe. Sei gare disputate, tre vittorie, due ritiri ed un 11esimo posto. Senza i due “zero” di Jerez e Le Mans la sensazione è che il giovane spagnolo classe 1998 sarebbe in fuga, vista la capacità di piazzare la pole position e di dare il massimo in gara. Il weekend del Mugello ha rappresentato proprio questo, un dominio assoluto per un pilota che sembra avere qualcosa in più dei rivali.

Tra questi, come detto, una ampia pattuglia tricolore, partendo dal terzo della classifica iridata, Fabio Di Giannantonio, sempre alla caccia del primo successo, dopo la beffa di Le Mans, passando per Andrea Migno, Niccolò Antonelli e finendo con Enea Bastianini. Ci si attendeva molto quest’anno dall’alfiere del team Honda Leopard. Aveva preso il posto del campione in carica Joan Mir, ma non sta confermando le aspettative.

