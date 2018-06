Calcio LIVE Egitto-Uruguay – DIRETTA Mondiali 2018, Faraoni contro la Celeste

Oggi venerdì 15 giugno si gioca Egitto-Uruguay, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Sfida scoppiettante ad Ekaterinburg (Russia) per completare la prima giornata del gruppo A dopo il dominio della Russia contro l’Arabia Saudita: si preannuncia un incontro altamente spettacolare con possibili ribaltamenti di fronte viste le caratteristiche offensive delle due squadre.

La Celeste partirà con tutti i favori del pronostico e vuole incominciare al meglio una competizione in cui può essere la mina vagante, i Faraoni tornano a disputare una rassegna iridata dopo 28 anni e cercheranno di regalare una gioia immensa alla propria Nazione in una giornata speciale per tutto il Paese. Da una parte fenomeni come Suarez e Cavani che andranno a caccia di gol, dall’altra l’estro e la fantasia del fuoriclasse Salah che anche non in forma proverà a fare saltare il banco.

