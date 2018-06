LIVE MotoGP, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: prove libere 1 in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Catalogna di MotoGP! Comincia un altro weekend per il Motomondiale, questa volta in scena a Barcellona, sul circuito del Montmeló. Il favorito è sempre lui, Marc Marquez, reduce però dalla caduta e dallo zero del Mugello che hanno riaperto un Mondiale che sembrava già chiuso. I suoi avversari saranno quindi agguerriti per metterlo in difficoltà anche qui: a cominciare da Valentino Rossi, sempre alle prese con i problemi della sua Yamaha, e Andrea Dovizioso, che partirà con l’obiettivo di vincere. La prima sessione di libere sarà quindi fondamentale per capire i primi rapporti di forza in vista del fine settimana.

Le prove libere 1 cominceranno alle 9.55: noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti costanti e in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Catalogna di MotoGP!

10.15 Iannone si porta in seconda posizione: 1’40″274 a tre decimi da Marquez, che finora è l’unico sceso sotto il muro dell’1’40”

10.12 Rientra in pista Marquez: la soluzione adottata dallo spagnolo e da tutti i piloti in questo momento è la morbida all’anteriore e la media al posteriore

10.09 Crutchlow si porta in seconda posizione con il tempo di 1’40″291. Sale anche Viñales, ora sesto a sette decimi da Marquez

10.07 Marquez è rientrato ai box dopo un ottimo primo run

10.05 1’39″882: Marquez fa già sul serio e sta tenendo un bel ritmo. Alle sue spalle ci sono le due Ducati di Dovizioso e Lorenzo, a mezzo secondo

10.02 Marquez scende già sull’1’40″166, rifilando già otto decimi a Rossi, Crutchlow e Zarco

9.58 Primo giro cronometrato per tutti: il migliore è Marquez in 1’42″251

9.55 SEMAFORO VERDE! Via alle prove libere 1!

9.50 C’è attesa anche per gli altri, soprattutto dopo i recenti movimenti di mercato: Jorge Lorenzo ha ufficializzato il passaggio alla Honda e il suo posto in Ducati sarà preso da Danilo Petrucci. Ancora incerto, invece, il futuro di Dani Pedrosa…

9.48 Il semaforo verde scatterà alle 9.55: manca poco!

9.46 Weekend importante anche per Valentino Rossi, sempre alle prese con i problemi della sua Yamaha. Anche il Dottore viene da un podio a dir poco importante, perché gli ha dato il secondo posto nel Mondiale

9.43 Il favorito del fine settimana è indubbiamente Marc Marquez, ma i rivali sono agguerriti. A cominciare da Andrea Dovizioso, che al Mugello ha ritrovato il podio e la fiducia, oltre ad aver guadagnato punti sul suo rivale diretto

9.40 Sessione fondamentale, perché è quella che apre il weekend e da cui dipenderà quindi il lavoro del fine settimana. L’attesa è tanta al Montmelò!

ore 9.35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Catalogna di MotoGP!

