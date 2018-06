F1, la Renault tenta di strappare Adrian Newey alla Red Bull

La telenovela Red Bull-Renault si infittisce e si arricchisce di un nuovo capitolo. L’indiscrezione arriva direttamente da Motorsport: il contratto di Adrian Newey è in scadenza e la casa francese si è fatta avanti per portarlo nel suo team ufficiale. Un profilo come quello dell’ingegnere britannico, vero e proprio genio dell’aerodinamica, fa gola a molti ma è inevitabile pensare che nelle intenzioni della Renault possa esserci anche quella di fare uno “sgarbo” alla scuderia di Milton Keynes.

È storia ormai nota che i rapporti tra Red Bull e Renault sono naufragati. Il team dei bibitari è chiamato nelle prossime settimane a fare una scelta importante, circa la nuova motorizzazione, e tutto lascia presagire ad un passaggio alla Honda, dopo che la power unit francese è stata additata per molto tempo come la causa principale della scarsa competitività dei piloti Red Bull nelle ultime stagioni. Il contratto scadrà al termine della stagione e in caso di addio la Renault si troverebbe senza il suo team principale: ecco che l’eventuale arrivo di Newey rappresenterebbe un bel colpo per il progetto del team francese, la cui intenzione è quella di investire tante risorse per tornare al top.

Al momento, come detto, si tratta soltanto di una suggestione, di una voce da paddock, anche se pare che sia già avvenuto un incontro tra le parti, in Costa Azzurra.













