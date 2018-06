LIVE Moto3, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: Bastianini e Bulega marcano Martin nel warm-up, Bezzecchi attardato

Bentrovati al Gran Premio di Catalogna 2018 per quanto riguarda la Moto3! Si annuncia grande battaglia sul tracciato del Montmelò nella classe più leggera, con il nostro Enea Bastianini che scatterà dalla pole position e proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai piloti di casa che sognano una vittoria sull’asfalto di Barcellona.

Dopo un avvio di weekend, e anche di stagione, non troppo semplice, il sabato catalano ha eletto Enea Bastianini come poleman della gara. Per il romagnolo è in arrivo una grande occasione per rilanciarsi definitivamente, ma il compito non sarà certo facile. Il rivale numero uno sarà, come sempre, lo spagnolo Jorge Martin, mentre i tra giapponese Tatsuki Suzuki, Ayumu Sasaki e Kaito Toba sembrano mine vaganti in confronto al quinto della classifica, Aron Canet. Gli altri italiani, invece, sono più lontani con Marco Bezzecchi nono e Lorenzo Dalla Porta decimo, mentre Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio sono 12esimo e 13esimo.

Sarà un Gran Premio di Catalogna quanto mai combattuto ed intenso quello di oggi, con il semaforo verde alle ore 11.00 come consuetudine. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara del Montmelò, per non perdersi nemmeno un istante della rincorsa di Enea Bastianini, e dei piloti italiani, al successo sul tracciato spagnolo. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

09.01 Martin rafforza la sua leadership con un notevole 1:49:288, tre decimi meglio di Bastianini e Bulega. Bezzecchi undicesimo a sei decimi.

09.00 BANDIERA A SCACCHI.

08.58 Ora sfilza di caschi rossi, mancano due minuti al termine.

08.57 BASTIANIIIIIII! Che balzo in seconda posizione ma a 0.161 da Martin, tre centesimi meglio di Martin.

08.56 Martin scende a 1:49.438 e rafforza il primo posto.

08.55 Martin balza al comando con un grandissimo ultimon settore, rifila 17 centesimi di distacco a Bulega che scivola in seconda posizione. Attenzione a Bastianini che si sta migliorando.

08.55 Ultimi cinque minuti di warm up.

08.54 Martin terzo a 0.129 da Bulega.

08.53 Canet e Lopez risalgono in seconda e terza posizione a un decimo da Bulega.

08.52 Martin è 14esimo a un secondo ma si sta migliorando.

08.50 BULEGAAAAAAAA! Miglior tempo! 1:49.629 per il pilota italiano con 0.164 su Susuki e 0.193 su Arenas. Bastianini quarto a due decimi, Bezzecchi quinto a tre decimi.

08.47 Che colpaccio di Arenas con un ottimo 1:50.068, 4 centesimi meglio di Sasaki ma Bulega e Bezzecchi sono subito l’Italia a 6 e 7 centesimi. Migno a tre decimi.

08.46 Martin si prende la testa con quattro millesimi di vantaggio su Canet ma ora tutti si stanno migliorando.

08.44 La prima tornata di tempi cronometrati premia Canet con il tempo di 1:50.601, stesso contro di Sasaka. Terzo Di Giannantonio a 0.132, Dalla Porta quarto a 0.396, Bastianini sesto a 0.449.

08.42 I piloti si stanno lanciando.

08.40 SEMAFORO VERDE.

08.35 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up della Moto3. Si inizierà alle ore 08.40.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI