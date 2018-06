Moto3, GP Catalogna 2018: doppietta ITALIA! Rinasce Bastianini, Bezzecchi allunga nel Mondiale!

Pazza Moto3! Ancora una volta succede di tutto nella classe inferiore del Motomondiale. Tra cadute e sorpassi a ripetizione, alla fine è l’Italia a festeggiare nel GP di Catalogna: Enea Bastianini (Honda Leopard Racing) ha conquistato una vittoria di forza davanti al connazionale Marco Bezzecchi (Ktm Redox), sempre più leader della classifica generale. Il podio è stato completato dall’argentino Gabriel Rodrigo (Ktm RBA), alla prima top3 della carriera. Fuori gli spagnoli Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) e Aron Canet (Honda Estrella Galicia).

Partito dalla pole-position, Bastianini scattava malissimo e si ritrovava in sesta piazza, mentre davanti Martin andava subito in fuga, portandosi dietro il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda Sic58). Il vantaggio dei battistrada sul resto del gruppo era di ben 3 secondi dopo appena quattro tornate. A questo punto Bastianini si portava in terza piazza e, guadagnando circa 3 decimi a giro, iniziava una inesorabile rimonta. A 13 tornate dalla conclusione Martin, accusando la pressione, commetteva un errore grave, scivolando e incappando in uno ‘zero’ pesantissimo in ottica Mondiale. Suzuki veniva poi rapidamente ripreso e si formava un gruppone di undici piloti in lizza per la vittoria. Tra questi anche un rinato Nicolò Bulega (Ktm Sky VR46), portatosi addirittura in testa ai -10. A sei giri dalla conclusione iniziavano le cadute: lo spagnolo Arenas tamponava Canet e Bulega, provocando un bruttissimo strike. Ai -3 toccava all’altro iberico Masia far fuori l’italiano Andrea Migno.

Rimanevano così in 5 a contendersi il gradino più alto del podio: Bezzecchi, McPhee, Suzuki, Bastianini e Rodrigo. Quarto nel corso del penultimo passaggio, Bastianini sfruttava al meglio il gioco di scia sul rettilineo, imboccando in testa l’ultima tornata. Qui imprimeva una netta accelerazione che gli consentiva di andarsi a prendere la vittoria, mentre dietro Bezzecchi beffava in volata Rodrigo per soli 3 millesimi. McPhee concludeva in quarta piazza, subito davanti a Suzuki. Da segnalare il buon ottavo posto di Fabio Di Giannantonio (Honda Del Conca Gresini), ritrovatosi ultimo nelle battute iniziali dopo essere finito nella ghiaia. Miglior risultato stagionale anche per Dennis Foggia (Ktm Sky VR46), nono.

Bastianini ha così riassaporato dopo quasi due anni la gioia del successo (l’ultimo nel GP del Giappone 2016), il terzo della carriera. In classifica generale Bezzecchi si è portato a quota 103 punti, rispettivamente 20 e 23 lunghezze di vantaggio su Di Giannantonio e Martin: è presto per parlare di fuga, ma si tratta comunque del primo strappo davvero importante nel Mondiale. Torna in gioco anche Bastianini, quarto a -35 dalla vetta.













