LIVE Moto2, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: qualifiche. Fabio Quartararo sorprende tutti. Francesco Bagnaia in seconda fila

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna di Moto2! La lotta per la pole position sarà entusiasmante quest’oggi. La prima giornata di prove ci ha consegnato una classifica equilibrata, comandata da Francesco Bagnaia. Pecco ha chiuso con il miglior tempo nella combinata dei tempi ma i suoi rivali sono vicini, a partire da Alex Marquez, che corre in casa. Anche il portoghese Miguel Oliveira ha dimostrato di avere le carte in regola per poter lottare per pole e quindi vittoria, al pari di Joan Mir. Devono recuperare qualcosa, invece, Mattia Pasini e Lorenzo Baldassarri.

Sarà una lunga giornata, che comincerà con le prove libere 3, alle 10.55. Le qualifiche, invece, scatteranno alle 15.05: noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti costanti e in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche del GP di Catalogna di Moto2!

15.53 È tutto per le qualifiche della Moto2. Grazie per averci seguito, buon proseguimento su OA Sport!

15.52 Questa, dunque, la top ten:

1 20 F. QUARTARARO 1:43.474 2 73 A. MARQUEZ +0.116 3 23 M. SCHROTTER +0.145 4 42 F. BAGNAIA +0.347 5 41 B. BINDER +0.393 6 54 M. PASINI +0.431 7 97 X. VIERGE +0.662 8 36 J. MIR +0.696 9 22 S. LOWES +0.741 10 7 L. BALDASSARRI +0.753

15.51 Bagnaia sale in quarta posizione! Tre decimi il ritardo da Quartararo, in pole position

15.50 BANDIERA A SCACCHI! Quartararo fa casco rossi nei primi tre settori ma non si migliora per 16 millesimi

15.47 Quartararo davanti a tutti! 1’43″474: miglior tempo del francese!

15.43 Quartararo terzo! 108 millesimi di ritardo da Marquez. Sale anche Binder, sesto a quasi mezzo secondo

15.40 Baldassarri è ottavo, a sei decimi, ristabilito dopo la caduta in avvio di sessione

15.38 Sempre terzo Mattia Pasini, ora ai box

15.36 1’43″590: nuovo miglior tempo di Alex Marquez!

15.33 Ci prova Marquez: si migliora nei primi tre settori ma poi perde nell’ultimo

15.30 Venti minuti alla fine: tra poco l’ultimo assalto alla pole position!

15.26 Di nuovo in pista Bagnaia, insieme a Marini

15.23 Sosta ai box per Bagnaia e Marquez. Anche Schrotter è rientrato

15.20 Marquez si migliora ed è ora a 108 millesimi da Schrotter. Indietro Oliveira, attualmente con il 20° tempo

15.17 Marquez si porta in seconda posizione: due decimi il distacco da Schrotter

15.14 Ancora Schrotter: 1’43″619! Caduta per Baldassarri, alla curva 12. È riuscito a risalire sulla moto e tornare ai box

15.13 Si migliora Schrotter, 1’43″797. Bagnaia si porta in terza posizione, alle spalle di Pasini, a tre decimi dal tedesco

15.10 Il primo miglior tempo è di Schrotter, 1’43″993

15.05 SEMAFORO VERDE! Iniziano le qualifiche di Moto2!

15.04 Le qualifiche della MotoGP si sono concluse da poco: qui la cronaca!

15.01 Marquez e Schrotter sembrano poter impensierire Bagnaia, al pari di Mir. Ci proverà anche Baldassarri

14.58 È caccia a Francesco Bagnaia, più veloce sia nella giornata di ieri che stamattina

ore 14.55 Ben ritrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna di Moto2!

11.44 È tutto per le prove libere 3, l’appuntamento è alle 15.05 per le qualifiche. A più tardi!

11.43 C’è Bagnaia davanti a tutti, con tre decimi su Marquez e quattro su Schrotter. Ecco la top ten:

1 42 F. BAGNAIA 1:43.560 2 73 A. MARQUEZ +0.382 3 23 M. SCHROTTER +0.410 4 13 R. FENATI +0.498 5 7 L. BALDASSARRI +0.535 6 41 B. BINDER +0.535 7 36 J. MIR +0.645 8 20 F. QUARTARARO +0.647 9 40 A. FERNANDEZ +0.649 10 97 X. VIERGE +0.693

11.42 Nessun miglioramento negli ultimi giri. Classifica invariata

11.40 BANDIERA A SCACCHI!

11.38 Bagnaia si stava migliorando ma ha dovuto rallentare nell’ultimo settore essendosi trovato Mir davanti. È andato comunque a una manciata di millesimi dal suo miglior tempo

11.37 1’43″942 per Marquez, secondo a tre decimi da Bagnaia. Marini sale in decima posizione

11.34 Bagnaia!!! Miglior tempo con 1’43″560, ben quattro decimi su Schrotter. Si è migliorato anche Mir, nono a sette decimi dall’italiano. Mancano poco più di cinque minuti alla fine

11.32 Si migliora ancora Bagnaia. Sesto tempo in 1’44″173

11.28 Terzo tempo per Fenati! 1’44″058, a 88 millesimi da Schrotter. Fenati ha girato nella scia di Bagnaia, che si è migliorato in 1’44″237 rimanendo in ottava posizione

11.25 Sale Fenati, nono con 1’44″341

11.23 Prove di passo per Bagnaia, sull’1’44” e mezzo

11.20 Bene Baldassarri! 1’44″095: stesso tempo di Binder, a 125 millesimi

11.19 Balzo in avanti di Oliveira, che sale all’ottavo posto con 1’44″432

11.18 Caduta per Manzi, senza conseguenze per il pilota

11.16 Quartararo conferma l’ottima impressione di ieri: ora è quarto a poco più di due decimi

11.13 Passi in avanti per Pasini rispetto a ieri: attualmente è ottavo, subito dietro Mir, a tre decimi dal leader. Baldassarri è invece 11° a quattro decimi

11.11 1’44″247 per Bagnaia, a 277 millesimi da Schrotter. Oliveira al momento è indietro a quasi un secondo: per lui sarà importante ritrovare le sensazioni giuste dopo la caduta di ieri

11.08 Marquez è a soli 78 millesimi, seguito da Binder

11.06 Schrotter riprende da dove aveva iniziato ieri: suo il miglior tempo in 1’43″928, fin qui il più veloce del weekend

11.00 Primi giri cronometrati, siamo ancora lontani dai tempi di ieri

10.55 SEMAFORO VERDE! Comincia la terza sessione di prove libere!

10.50 Anche Marquez e Oliveira sono però in lizza per la vittoria, avendo convinto nella seconda sessione di ieri

10.45 Tra dieci minuti il via! Si riparte dal miglior tempo di ieri di Francesco Bagnaia, anche qui tra i favoriti alla vittoria

ore 10.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Catalogna di Moto2!

