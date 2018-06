LIVE Moto2, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 per quanto riguarda la Moto2. Nella classe mediana gli italiani sbarcano al Montmelò per riprendersi immediatamente lo scettro, dopo la vittoria di Miguel Oliveira al Mugello, che ha interrotto lo strapotere dei nostri alfieri che, nelle prime cinque gare stagionali, avevano fatto bottino pieno.

Il venerdì sulla pista di Barcellona per la Moto2 prevederà le consuete due prime sessioni di prove libere. La FP1 scatterà alle ore 10.55 mentre la FP2 avrà il via alle ore 15.05. Novanta minuti importanti che aiuteranno i piloti a fare la conoscenza del nuovo asfalto e che permetteranno a noi di capire il livello dei valori in campo. Il leader della classifica generale, Francesco “Pecco” Bagnaia mantiene 13 lunghezze di vantaggio su Miguel Oliveira, mentre Lorenzo Baldassarri ne accusa 14 nei confronti del portoghese, davanti al trittico spagnolo composto da Alex Marquez, Joan Mir e Xavi Vierge. Questo appuntamento catalano sarà utile anche a Mattia Pasini per rilanciarsi dopo un inizio di campionato con troppi alti e bassi, mentre vedremo se Romano Fenati e Luca Marini saranno in grado di compiere ulteriori passi in avanti.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Catalogna della Moto2, per non perdervi nemmeno un secondo delle emozioni del Montmelò. Si partirà alle 10.55 con la FP1, mentre il secondo turno prenderà il via alle 15.05. Buon divertimento!













