LIVE Judo, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Italia all’assalto delle medaglie con Odette Giuffrida

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Oggi, mercoledì 27 giugno, si svolgeranno le eliminatorie e le finali di due categorie di peso maschili (-60 kg e -66 kg) e tre categorie di peso femminili (-48 kg, -52 kg, -57 kg). L’Italia punta ad ergersi a grande protagonista con cinque alfieri azzurri subito in gara e un graditissimo ritorno. Odette Giuffrida, superati i postumi dei problemi fisici che l’hanno tenuta a lungo lontana dalle gare che contano, torna nei -52 kg con l’obiettivo di riprendere confidenza con i grandi eventi e puntare dritta ad una medaglia che darebbe linfa al suo ritorno ad alti livelli dopo lo strepitoso argento olimpico a Rio 2016. Ma il Bel Paese può far leva anche su altri quattro atleti, tutti dotati di talento e carte in regola per giocarsi il podio. Diego Rea (-60 kg) e Manuel Lombardo (-66 kg) sono due giovani prospetti di qualità e a Tarragona cercheranno di consacrarsi con una medaglia importante. Francesca Milani (-48 kg) ha convinto tutti agli Europei 2018 e sembra in grado di giocarsi il podio, mentre Miriam Boi (-57 kg) ha ottenuto ottimi risultati nel 2018 e proverà a fare bella figura anche nella competizione iberica. Seguite con noi, dunque, a partire dalle ore 10.00, le emozioni del judo minuto per minuto con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport! (foto: EJU)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.53: Il primo a scendere in pedana fra qualche minuto sarà Rea che sfida il francese Florimont negli ottavi della categoria -60 kg, è subito un combattimento durissimo per l’azzurro

9.51: In gara per l’Italia Odette Giuffrida, nei -52 kg, Diego Rea nei -60 kg, Manuel Lombardo nei -66 kg, Francesca Milani nei -48 kg e Miriam Boi nei -57 kg.

9.48: Si assegnano 5 medaglie d’oro. Nel femminile -48kg, -52kg, -57kg, negli uomini -60 kg e -66kg. Gare al via dalle 10

9.45: Buongiorno agli appassionati di judo. Prima giornata di gare a Tarragona per i Giochi del Mediterraneo e prime cinque medaglie d’oro da assegnare con altrettanti azzurri impegnati.