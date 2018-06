LIVE Judo, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Giorgia Stangherlin in semifinale nei -100 kg! Vincenzo D’Arco ai quarti, Annalisa Calagreti spera nel ripescaggio

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’Italia si gioca le sue ultime carte dopo la straordinaria messe di medaglie che ha caratterizzato le prime due giornate del judo in terra iberica. Saranno Giuliano Loporchio, impegnato nella categoria -100 kg, e Vincenzo D’Arco, in gara nella categoria +100 kg, a difendere i colori italiani al maschile, mentre le azzurre che saliranno sulla pedana del Cambrils Pavilion saranno Giorgia Stangherlin nei -78 kg e Annalisa Calagreti nei +78 kg. Sarà Loporchio, in particolare, l’uomo che più di tutti potrà giocarsi una chance da medaglia a Tarragona, in virtù di un’ascesa davvero notevole che lo ha proiettato nell’ultimo anno verso nuovi importanti orizzonti. Ma anche Giorgia Stangherlin dispone di talento e mezzi tecnici per puntare in alto, al pari dei due azzurri impegnati nella categorie “pesanti”, in cui gli atleti in gara sono spesso in numero inferiore che in altre gare. Seguite insieme a noi, pertanto, le emozioni del judo minuto per minuto attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport! (foto: EJU)













10-40 Giorgia Stangherlin, invece, affronterà la portoghese Sampaio nella semifinale della categoria -78 kg.

10.38 Fra non molto si svolgeranno i quarti di finale dei -100 kg, in cui Giuliano Loporchio sfiderà il montenegrino Pantic, e dei +100 kg, in cui VIncenzo D?Arco affronterà il turco Yazici.

10.36 Nei quarti della categoria -100 kg, il greco Malliaropoulos cede il passo all’egiziano Darwish, che approda in semifinale grazie ad uno splendido ippon.

10.32 Nei quarti della categoria +78 kg, la spagnola Alvarez batte la croata Sutalo con un ippon dopo un waza-ari a testa.

10.29 FENOMENALE STANGHERLIN!!!! L’azzurra supera l’algerina Oulalla con uno splendido waza-ari ed è in semifinale nella categoria -100 kg!

10.25 Annalisa Calagreti subisce un hansoku-make dalla turca Sayit e non riesce a passare il turno. Per le ora potrebbe aprirsi la strada dei ripescaggi se la Sayit dovesse arrivare in finale.

10.23 Annalisa Calagreti è impegnata nei quarti dei +100 kg contro la turca Sayit, la Stangherlin sfida invece l’algerina Oulalla nei quarti della categoria -100 kg.

10.21 Ippon anche per lo sloveno Dragic che supera il portoghese DIogo Silva negli ottavi dei +100 kg. Ora tocca ad Annalisa Calagreti e Giorgia Stangherlin.

10.17 Al via anche le donne. Nei+78 kg la tunisina Cheikh Rouhou supera con un ippon la portoghese Ramirez.

10.15 Waza-ari decisivo anche per il turco Yazici, che supera il francese Ouchani negli ottavi della categoria +100 kg.

10.14 Il montenegrino Pantic batte lo spagnolo Jimenez con un waza-ari e si qualifica per i quarti dei -100 kg.

10.12 Il bosniaco Mandic intanto supera il turco Erdogan con un waza-ari ed è ai quarti dei -100 kg.

10.09 SIIIIIIIII!!!!!!! IPPON!!!! D’Arco supera Tayeb con un’azione sensazionale e passa ai quarti dei +100 kg! Parte bene la giornata per l’Italia.

10.08 Ora tocca a Vincenzo D’Arco, impegnato negli ottavi dei +100 kg contro l’algerino Tayeb.

10.05 Ippon anche per lo spagnolo Parra Labajos, che supera agevolmente il monegasco Gadeau nel primo turno dei +100 kg.

10.03 Si parte! Nella categoria -100 kg il greco Malliaropoulos stende il serbo Kovacic con un ippon e passa il turno!

9.56 Alle 11.20, poi, Giuliano Loporchio sarà impegnato nei quarti di finale della categoria +100 kg e attende l’esito degli ottavi per conoscere il suo avversario.

9.53 Toccherà poi alle due rappresentanti femminili: alle 10.40 Annalisa Calagreti (+78 kg) e Giorgia Stangherlin (-78 kg) saliranno in pedana per i quarti di finale rispettivamente contro la turca Kayra Sayit e l’algerina Kaouthar Oulalla.

9.50 Alle 10.08 sarà il turno di Vincenzo D’Arco, impegnato negli ottavi dei +100 kg contro l’algerino Mohamed El Amine Tayeb.

9.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. Oggi in gara ci sono 4 italiani, che daranno la caccia alle medagie dopo la scorpacciata dei giorni scorsi.