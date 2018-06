LIVE Italia-Francia, Nations League Volley in DIRETTA: 2-0, azzurri indemoniati a Modena

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. Gli azzurri cercano la vittoria di lusso contro i transalpini nell’eterna sfida tra cugini: al PalaPanini di Modena andrà in scena una partita di lusso, anche se la nostra Nazionale è in difficoltà tecnica e fisica. I ragazzi del CT Chicco Blengini scenderanno in campo soltanto per l’onore e per cercare di regalare una gioia al proprio pubblico visto che non hanno più possibilità di qualificarsi alla Final Six.

Ivan Zaytsev e compagni provano a prendersi lo scalpo di assoluto prestigio contro i transalpini guidati dal solito Earvin Ngapeth ma anche da Stephen Boyer, Jenia Grebennikov e Benjamin Toniutti. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













16-17 Altro errore della Francia al servizio.

14-16 Francia avanti di due punti al secondo time-out tecnico, il parziale purtroppo è girato. L’Italia deve reagire per chiudere subito.

13-13 Randazzo superlativo in diagonale.

12-13 Rossard ci fa male al servizio, azzurri in confusione in attacco.

12-9 ACEEEEEEEE! Zaytseeeeeeev! Italia scatenata.

11-9 Confermiamo il break di vantaggio, Zaytsev attacca bene sulle mani del muro.

10-7 MUROOOO! RANDAZZOOOOOOOOOOO!

9-7 Grande primo tempo di Anzani.

8-6 Zaytsev ci spedisce al time-out tecnico con due punti di vantaggio.

7-6 MUROOOOOO! Zaytsev sublime nel fondamentale. L’Italia sembra essere in controllo dell’incontro, bisogna piazzare l’ultimo affondo.

6-5 Ribaltiamo il parziale con Lanza e Zaytsev davvero su di giri in attacco.

3-5 Gran diagonale di Tillie.

3-4 Questa volta lo Zar si fa sorprendere in parallela.

3-3 Zaytsev perfetto sottorete.

2-2 Avvio equilibrato, bel primo tempo di Mazzone.

INIZIA IL TERZO SET.

ITALIA-FRANCIA 2-0.

25-21 Zaytseeeeeeev! Chiude luiiii! L’Italia ha vinto il secondo set.

24-21 MUROOOOOOOOO! Mazzoneeeeeeeeee! Voliamooooooo! Tre set-point.

23-21 Pipeeeeeee, Lanzaaaaaaaa!

22-21 Anche Nelli sbaglia al servizio.

22-20 Zaytseeeeeeeeeeev, all’incrocioooooo! Che Zar in questo frangente.

21-20 Lanza sbaglia al servizio.

21-19 MUROOOOO! Randazzoooooo! Break stellareeeeeee!

20-19 MUROOOOOOOOOOOOOOOO! Zaytseeeeeeeeeev!

19-18 Lanzaaaaaaaaa! Ci riporta avanti!

18-18 Lanza murato out.

17-18 Mazzone serve in rete ma il suo turno in battuta è stato fondamentale.

17-17 Zaytseeeeeeeev! Schiacciata fulminanteeeeeeeee! L’Italia completa la rimonta, cinque punti recuperati in un amen. Questi sono gli azzurri che vogliamo.

16-17 Sìììììììì! Boyer commette invasione!

15-17 MUROOOOOOOO! Anzani ha stampato Boyer, che rimonta degli azzurri!

14-17 Ngapeth sbaglia la parallela!

13-17 Bel primo tempo di Mazzone.

12-16 Italia sotto di quattro punti al secondo time-out tecnico.

10-13 Entra Le Roux a anche lui inizia a fare la voce grossa sottorete.

8-12 Boyer stupendo col mani fuori.

8-11 Primo tempo di Anzani.

7-10 Le Roux sbaglia il servizio.

6-10 Boyer attacca bene, poi Lanza sbaglia in fase offensiva e la Francia riprende margine.

6-8 Lanza con una stupenda pipe ci tiene a galla.

5-7 Ngapeth si salva giocando bene sul nostro muro ma l’Italia sta alzando il ritmo.

5-6 ACEEEEEEEEE! Zaytseeeeeeev.

4-6 Due muri consecutivi degli azzurri, l’Italia prova a rimettersi in scia.

2-6 Commettiamo invasione a muro. Blengini chiama discrezionale.

2-5 Grandi difese francesi, Rossard attacca bene sulle mani alte del muro.

2-4 Prima un errore di Rossard, poi il punto di Boyer.

1-3 La Francia prova a scappare.

INIZIA IL SECONDO SET.

ITALIA-FRANCIA 1-0.

25-21 Sìììììì! Ngapeth attacca lungo! L’Italia ha vinto il primo set.

24-21 Primo tempo di Anzani! Tre set-point per l’Italia

23-21 L’attacco di Zaytsev ci regala il break.

21-21 Giannelli però sbaglia il servizio.

21-20 MUROOOOOOOOO! ANZANIIIIIIIII!

20-20 Nelli sfiora l’ace.

20-19 Errore di Boyer al servizio.

19-19 Botta e risposta, ma le due squadre sbagliano tanto al servizio.

17-16 Ngapeth sbaglia l’attacco!

16-15 Italia avanti di un punto al secondo time-out tecnico.

15-15 Il diagonale di Ngapeth.

15-14 Lanza anticipa il muro e piazza il diagonale.

14-13 Gran diagonale mancino di Rossard.

14-12 Buon primo tempo di Mazzone.

13-11 L’Italia conserva due punti di vantaggio ma che brutto servizio di Randazzo.

10-8 Pipe sublime di Lanza.

9-8 Sbaglia però anche Lanza in battuta. Troppi errori da entrambe le parti.

9-7 Le Roux entra ma sbaglia il servizio. L’Italia conserva il break di vantaggio.

8-6 Zaytseeeeeeeeeeev! Che missileeeeeeeeeee! Stupendo punto dello Zar dalla seconda linea.

7-5 Ngapeth stampa Zaytsev.

6-5 Invasione a rete di Anzani.

6-4 Boyer sbaglia in attacco.

5-4 MUROOOOOOOOOOOO! Anzani su Boyer.

4-4 Boyer ricambia il favore dai nove metri.

3-4 Randazzo serve in rete.

3-3 Serve un challenge per avere ragione del tocco a muro su attacco di Zaytsev.

2-3 Primo tempo velocissimo.

2-2 Ngapeth serve direttamente sulla schiena di un compagno…

1-2 Randazzo si prende una sonora murata da Boyer.

1-1 Anzani sbaglia al servizio.

1-0 Randazzo gioca di fino sul muro.

INIZIA LA PARTITA.

SESTETTO ITALIA:

Giannelli-Zaytsev, Lanza-Randazzo, Mazzone-Anzani, Colaci.

SESTETTO FRANCIA:

Toniutti-Boyer, Rossard-Ngapeth, Le Goff-Chenyenize, Grebennikov.

20.23 Inni Nazionali.

20.22 Squadre pronte per entrare in campo.

20.17 Italia in campo soltanto per l’onore: la Final Six è irraggiungibile. La Francia è in testa alla classifica.

20.16 La partita inizierà alle 20.30.

20.15 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018.

