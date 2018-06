Inghilterra-Belgio, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Jones e Cahill dal 1′, ampio turnover per i Diavoli Rossi

Oggi, giovedì 28 giugno big match del gruppo G dei Mondiali 2018 tra le due formazioni a punteggio pieno: Inghilterra e Belgio. Lo stadio di Kaliningrad sarà teatro della sfida che deciderà il primato del raggruppamento. Gli inglesi e i Diavoli Rossi hanno centrato il bersaglio grosso contro Panama e Tunisia, rispettando i pronostici.

Uno scontro affascinante perché sarà una sfida tra due compagini che amano far calcio propositivo, ottenendo risultati roboanti ed esaltando i singoli: Harry Kane a quota 5 reti e Romelu Lukaku con 4 marcature la dicono lunga. Inoltre, le due compagini partono da un’assoluta parità: stessa differenza reti e stessi gol fatti. Potrebbero fare la differenza i punti fair play, un sistema di punteggio assegnato dalla FIFA ad ogni squadra in base ai malus raccolti nelle tre partite della fase a gironi: cartellino giallo, -1 punto; secondo cartellino giallo e rosso, -3 punti; rosso diretto, -4 punti; giallo e rosso diretto, -5 punti. E qui la Nazionale di Southgate ha un piccolo vantaggio, perché il Belgio potrebbe pagare i tre cartellini gialli rimediati all’esordio contro Panama da Meunier, Vertonghen e De Bruyne. Uno in più rispetto all’Inghilterra: Walker con la Tunisia e Loftus-Cheek contro i panamensi.

Venendo alle probabili formazioni, in casa inglese, confermato il 3-5-2, così come il portiere Pickford tra i pali. Davanti a lui, nei tre di difesa, riproposto il solo Stones, con Jones e Cahill a sostituire Walker e Maguire. Dal 1′ dovremmo vedere sulla destra per Alexander-Arnold con Rose sulla sinistra, nella linea di centrocampo rivedremo il solo Lingard che completerà il terzetto in mediana con Dele Alli e Dier. In avanti intoccabile Harry Kane, coadiuvato da Marcus Rashford.

Tra le fila belghe sono previste tanti cambi per preservare chi ha qualche infortunio e per non rischiare i calciatori in diffida. A rischio squalifica, infatti, ci sono Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen e Thomas Meunier e quindi potremmo essere risparmiati. Romelu Lukaku ha un problema alla caviglia, Eden Hazard un fastidio al polpaccio e Dries Mertens ha subito un colpo in occasione dell’ultima partita. Ben 8 cambi potrebbero esserci rispetto alla formazione contro Panama e Tunisia. Si riparte da Courtois tra i pali e dal 3-4-3 come modulo di partenza. Nei tre di difesa è Boyata l’unico confermato, con Kompany e Vermaelen ai suoi lati al posto di Alderweireld e Vertonghen. A centrocampo l’unico “superstite” è Ferreira Carrasco sulla sinistra, a destra ci sarà Januzaj con Fellaini e Dembelé al centro al posto di Witsel e De Bruyne. Tridente completamente mutato, con Tielemans e Thorgan Hazard alle spalle dell’unica punta Batshuayi.

Le probabili formazioni

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Jones, Stones, Cahill; Alexander-Arnold, Dele Alli, Dier, Lingard, Rose; Kane, Rashford. All. Southgate

BELGIO (3-4-3): Courtois; Kompany, Boyata, Vermaelen; Januzaj, Fellaini, Dembelé, Carrasco; Tielemans, T. Hazard; Batshuayi. All. Martinez











giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com