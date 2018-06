Beach Volley, Europeo Under 20, Anapa. Buon avvio degli azzurri: due vittorie e una sconfitta nella prima giornata

Buona partenza per le due coppie italiane presenti al Campionato Europeo Under 20 di beach volley scattato oggi sulla sabbia russa di Anapa. nel torneo maschile Paolo Cappio e Jakob Windisch hanno vinto la gara di esordio, mentre nel torneo femminile Chiara They e Reka Orsi Toth dopo aver ceduto alle forti svizzere Betschart/Baumann (tra le favorite per la vittoria finale) solo al tie break, si sono rifatte ampiamente travolgendo la coppia cipriota e sono in piena corsa per il passaggio ai sedicesimi di finale.

Il torneo si svolge con la vecchia formula dei tornei più importanti del World Tour con gli otto gironi all’italiana e i turni ad eliminazione diretta dai sedicesimi di finale in poi. Ci sta dunque che si possa perdere il primo incontro senza essere spalle al muro come è capitato alle azzurre They/Orsi Toth che hanno affrontato in apertura di giornata una delle sfide più interessanti e dal valore tecnico più alto di oggi contro le forti svizzere Baumann/Heidrich. Le elvetiche si sono imposte 2-1 (20-22, 23-21, 15-9) al termine di un match molto combattuto che fa ben sperare per le azzurre che si sono prontamente rifatte nel pomeriggio sconfiggendo 2-0 (21-12, 21-14) le cipriote Yiasoumi/Yiasoumi. Domani sfida alle 12 con le estoni Sadeiko/Säästla che non hanno impressionato oggi.

In campo maschile bella partenza di Cappio/Windisch che hanno vinto facilmente l’unico match di giornata contro i modesti kosovari Terstena/Drenogllava con un 2-0 (21-12, 21-11) che non lascia spazio a discussioni. Domani gli azzurri si giocheranno le posizioni che contano nel girone e anche un’eventuale qualificazione agli ottavi di finale affrontando alle 10.30 i finlandesi Topio/Pennanen e alle 17 i temibili lituani Malinauskas/Stankevicius.

TORNEO MASCHILE

Pool H

Poznanski/Miszczuk (Pol)-Susam/Yildirim (Tur) 2-0 (21-11, 21-14), Aispurs/Belerts (Lat)-Broch/Gysin (Sui) 1-2 (14-21, 21-19, 12-15).

Domani: Susam/Yildirim (Tur)-Broch/Gysin (Sui), Aispurs/Belerts (Lat), Poznanski/Miszczuk (Pol), Poznanski/Miszczuk (Pol), Broch/Gysin (Sui), Aispurs/Belerts (Lat)-Susam/Yildirim (Tur).

Pool G

Åhman/Hellvig (Swe)-Tammearu/Lõhmus (Est) 2-1 (19-21, 21-12, 15-12), Kopschar/Pascariuc (Aut)-Masuri/Elazar (Isr) 2-0 (21-16, 21-9), Åhman/Hellvig (Swe)-Masuri/Elazar (Isr) 2-0 (21-10, 21-7), Kopschar/Pascariuc (Aut)-Tammearu/Lõhmus (Est) 2-1 (18-21, 21-19, 15-11).

Domani: Tammearu/Lõhmus (Est)-Masuri/Elazar (Isr), Kopschar/Pascariuc (Aut)-Åhman/Hellvig (Swe).

Pool F

Malinauskas/Stankevicius (Ltu)-Topio/Pennanen (Fin) 2-1 (17-21, 21-13, 15-13), Cappio/Windisch (Ita)-Terstena/Drenogllava (Kos) 2-0 (21-12, 21-11)

Domani: Topio/Pennanen (Fin)-Terstena/Drenogllava (Kos), Cappio/Windisch (Ita)-Malinauskas/Stankevicius (Ltu), Malinauskas/Stankevicius (Ltu)-Terstena/Drenogllava (Kos), Cappio/Windisch (Ita)-Topio/Pennanen (Fin).

Pool E

Karvatskyi/Palenko (Ukr)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (16-21, 17-21), Thelle/Mosvold (Nor)-Abramenka/Kanavalau (Blr) 2-1 (20-22, 21-18, 15-9), Karvatskyi/Palenko (Ukr)-Abramenka/Kanavalau (Blr) 2-0 (21-18, 21-16), Thelle/Mosvold (Nor)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (19-21, 14-21)

Domani: Abramenka/Kanavalau (Blr)-Shekunov/Veretiuk (Rus), Thelle/Mosvold (Nor)-Karvatskyi/Palenko (Ukr).

Pool D

Lydolff/Nedergaard (Den)-Rodina/Katona (Rou) 1-2 (17-21, 21-18, 8-15), Pérez/Duque (Esp)-Damen/Hofman (Ned) 2-0 (24-22, 21-17)

Domani: Rodina/Katona (Rou)-Damen/Hofman (Ned), Perez/Duque (Esp)-Eydolff/Nedergaard (Den), Lydolff/Nedergaard (Den)-Damen/Hofman (Ned), Pérez/Duque (Esp)-Rodina/Katona (Rou).

Pool C

Dzavoronok/Tezzele (Cze)-Shustrov/Gusev (Rus) 2-0 (33-31, 21-17), de Groot/Immers (Ned)-Volitakis/Kola (Gre) 2-0 (26-24, 21-12), Dzavoronok/Tezzele (Cze)-Volitakis/Kola (Gre) 2-0 (21-16, 21-12), de Groot/Immers (Ned)-Shustrov/Gusev (Rus) 0-2 (19-21, 15-21).

Domani: Volitakis/Kola (Gre)-Shustrov/Gusev (Rus), de Groot/Immers (Ned)-Dzavoronok/Tezzele (Cze).

Pool B

Nicole/Platre (Fra), Bello/Bello (Eng) 2-0 (21-13, 21-15), Müller/Blum (Sui)-Oláh/Benkö (Hun) 2-1 (16-21, 21-14, 15-10)

Domani: Bello/Bello (Eng)-Oláh/Benkö (Hun), Müller/Blum (Sui)-Nicole/Platre (Fra), Nicole/Platre (Fra)-Oláh/Benkö (Hun), Müller/Blum (Sui)-Bello/Bello (Eng).

Pool A

Schupritt/Sowa (Ger)-Siapanis/Savvides (Cyp) 2-1 (24-26, 21-14, 15-9), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-16, 22-20), Schupritt/Sowa (Ger)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-10, 29-27), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Siapanis/Savvides (Cyp) 2-1 (24-26, 21-14, 15-9)

Domani: Pedrosa/Campos (Por)-Siapanis/Savvides (Cyp), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Schupritt/Sowa (Ger).

TORNEO FEMMINILE

Pool H

Gierczynska/Jundzill (Pol)-Guyot Polverini/Vieira (Fra) 2-1 (23-25, 21-17, 15-8), Bjerland/Saga (Nor)-Frolova/Ganenko (Rus) 0-2 (9-21, 16-21)

Domani: Guyot Polverini/Vieira (Fra)-Frolova/Ganenko (Rus), Bjerland/Saga (Nor)-Gierczynska/Jundzill (Pol), Gierczynska/Jundzill (Pol)-Frolova/Ganenko (Rus), Bjerland/Saga (Nor)-Guyot Polverini/Vieira (Fra).

Pool G

Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu)-Movchan/Fediunova (Rus) 1-2 (16-21, 21-17, 9-15), Böbner/Gilardi (Sui)-Devos/Baens (Bel) 2-1 (21-10, 17-21, 15-8), Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu)-Devos/Baens (Bel) 2-1 (21-8, 18-21, 15-9), Böbner/Gilardi (Sui)-Movchan/Fediunova (Rus) 2-1 (21-18, 23-25, 15-13). 0:58

Domani: Devos/Baens (Bel)-Movchan/Fediunova (Rus), Böbner/Gilardi (Sui)-Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu).

Pool F

Vuorinen/Prihti (Fin)-Hellvig/Andersson (Swe) 0-2 (19-21, 16-21), Klinger/Mitter (Aut)-Harmat/Orbán (Hun) 2-0 (21-16, 21-9)

Domani: Hellvig/Andersson (Swe)-Harmat/Orbán (Hun), Klinger/Mitter (Aut)-Vuorinen/Prihti (Fin), Vuorinen/Prihti (Fin)-Harmat/Orbán (Hun), Klinger/Mitter (Aut)-Hellvig/Andersson (Swe).

Pool E

Munar/Moreno (Esp)-Rosner/Maor (Isr) 2-0 (21-15, 21-11), Klepkou/Eirini Argyriou (Gre)-Brinková/Zurkova (Cze) 0-2 (17-21, 13-21)

Domani: Rosner/Maor (Isr)-Brinková/Zurkova (Cze), Klepkou/Eirini Argyriou (Gre)-Munar/Moreno (Esp), Munar/Moreno (Esp), Brinková/Zurkova (Cze), Klepkou/Eirini Argyriou (Gre)-Rosner/Maor (Isr).

Pool D

Windeleff/Mellmølle (Den)-Mahmuti/Hasani (Kos) 2-0 (21-16, 21-15), Maixnerova/Stochlova (Cze)-Pinheiro/Castro (Por) 2-0 (21-11, 21-14), Windeleff/Mellmølle (Den)-Pinheiro/Castro (Por) 2-0 (21-18, 21-9), Maixnerova/Stochlova (Cze)-Mahmuti/Hasani (Kos) 2-0 (21-8, 21-15),

Domani: Pinheiro/Castro (Por)-Mahmuti/Hasani (Kos), Maixnerova/Stochlova (Cze)-Windeleff/Mellmølle (Den).

Pool C

Sadeiko/Säästla (Est)-Betschart/Baumann (Sui) 0-2 (14-21, 9-21), Orsi Toth/They (Ita)-Yiasoumi/Yiasoumi (Cyp) 2-0 (21-12, 21-14), Sadeiko/Säästla (Est)-Yiasoumi/Yiasoumi (Cyp) 0-2 (16-21, 18-21), Orsi Toth/They (Ita)-Betschart/Baumann (Sui) 1-2 (22-20, 21-23, 9-15).

Domani: Yiasoumi/Yiasoumi (Cyp)-Betschart/Baumann (Sui), Orsi Toth/They (Ita)-Sadeiko/Säästla (Est).

Pool B

Müller/Schulz (Ger)-Kohut/Holovchenko (Ukr) 2-0 (24-22, 21-16), Stubbe/Piersma (Ned)-Dumitru/Milea (Rou) 2-0 (21-6, 21-13), Müller/Schulz (Ger)-Dumitru/Milea (Rou) forfeit team B, Stubbe/Piersma (Ned)-Kohut/Holovchenko (Ukr) 2-0 (21-14, 21-13)

Domani: Dumitru/Milea (Rou)-Kohut/Holovchenko (Ukr), Stubbe/Piersma (Ned)-Müller/Schulz (Ger).

Pool A

Brailko/Namike (Lat)-Bentley/Austin (Eng) 0-2 (18-21, 11-21), Bocharova/Voronina (Rus)-Timmermans/van Esch (Ned) 2-0 (21-18, 21-17)

Domani: Bentley/Austin (Eng)-Timmermans/van Esch (Ned), Bocharova/Voronina (Rus)-Brailko/Namike (Lat), Brailko/Namike (Lat)-Timmermans/van Esch (Ned), Bocharova/Voronina (Rus)-Bentley/Austin (Eng).