Prova di forza di Jannik Sinner! Sale di livello, ribalta Khachanov e accede ai quarti a Madrid!

Continua il 2024 ai limiti della perfezione di Jannik Sinner. L’altoatesino infila la ventottesima vittoria stagionale su trenta partite giocate, conquistando l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Un traguardo raggiunto con il successo in rimonta sul russo Karen Khachanov con il punteggio di 5-7 6-3 6-3 dopo due ore e nove minuti di gioco. Una prova di forza quella del numero due del mondo contro un avversario che ha giocato benissimo, ma che nulla ha potuto quando Sinner ha alzato il livello nei momenti decisivi del secondo e terzo set.

Sinner ha concluso il suo incontro con 35 vincenti contro i 24 del russo, commettendo qualche errore non forzato in più dell’avversario (29 contro 24). L’azzurro ha annullato cinque delle sei palle break concesse, spesso con la prima di servizio, che oggi ha funzionato bene, vincendo l’80% dei punti con questo colpo. Dall’altra parte Khachanov ha concesso tre palle break ed è sempre stato punito dall’altoatesino.

Sinner si trova subito in una situazione complicata in avvio di primo set, quando nel terzo game deve cancellare tre palle break consecutive al russo. L’azzurro si aggrappa alla prima di servizio e le annulla tutte. Il set segue poi l’andamento dei turni in battuta, ma nell’undicesimo gioco Khachanov ha nuovamente una palla break. Purtroppo l’altoatesino gioca una brutta palla corta e il russo può chiudere il punto agevolmente, andando a prendersi poi il primo set sul 7-5.

Jannik parte fortissimo nel secondo set e arriva il break del 2-0, con un Khachanov decisamente falloso. Il numero due del mondo non concede nulla nei suoi turni di servizio e si porta sul 4-1. Sinner va via velocissimo nei propri game in battuta e conquista la seconda frazione per 6-3, chiudendo a zero il nono gioco.

In avvio di terzo set Sinner si trova ad affrontare una palla break, ma annulla tutto con l’ace al centro. Khachanov ha un’altra chance nel quarto gioco, ma questa volta Jannik annulla con lo schema servizio-dritto. Nel quinto game arriva la svolta, con Sinner che si procura con due vincenti di rovescio la palla break e la sfrutta subito, dominando lo scambio e chiudendo con un dritto poderoso. Nel nono game Sinner è fenomenale in risposta e si procura un match point, andando a chiudere con un bellissimo passante di dritto. 6-3 e si vola ai quarti di finale.

Adesso per Sinner ci sarà il vincente del match tra Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime. Il norvegese è sicuramente uno dei migliori giocatori sulla terra rossa ed arriva dalla finale di Montecarlo e dalla vittoria di Barcellona. Il canadese si è ritrovato proprio nella capitale spagnola dopo un periodo sicuramente con pochi risultati positivi.