F1 oggi (22 giugno), GP Francia 2018: come vedere in tv le prove libere. Orari e programma su Sky e TV8

Quest’oggi, venerdì 22 giugno, prende il via l’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Parliamo di un gradito ritorno: a distanza di 10 anni, il Circus ritroverà la Francia ed il circuito non sarà quello di Magny-Cours ma bensì quello di Le Castellet, su cui le monoposto non gareggiano ufficialmente dal 1990, quando vinse la Ferrari di Alain Prost. E’, quindi, con curiosità che assisteremo a questo weekend.

Su questo tracciato si rinnoverà il confronto Mercedes, Ferrari e Red Bull e le Frecce d’Argento, forse, potrebbero godere di un vantaggio, in virtù della presenza degli pneumatici con battistrada ridotto, che in Spagna hanno sorriso al team di Brackley. In questo senso saranno fondamentali le libere per permettere ai team di trovare la quadra in tempi brevi ed avere una messa a punto ideale.

Di seguito la programmazione delle prove libere del venerdì del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, che sarà in esclusiva su Sky Sport, in streaming su Sky Go ed in differita, per qualifiche e gara, su TV8. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale fin da domani.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 22 giugno

ore 10.30-11.15, GP3, Prove libere 1, diretta

ore 12.00-13.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 14.00-14.45, F2, Prove libere, diretta

ore 16.00-17.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.55-18.25, F2, Qualifiche, diretta

ore 18.50-19.20, GP3, Qualifiche, diretta

ore 21.15 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche













