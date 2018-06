F1, GP Francia 2018: risultato e classifica prove libere 1. Comanda Lewis Hamilton ma la Red Bull impressiona. Sebastian Vettel è quinto

Si è aperta all’insegna della Mercedes la prima giornata di prove libere sul circuito del Paul Ricard, che segna ufficialmente il ritorno del GP di Francia nel calendario della F1. Lewis Hamilton è stato il più veloce della prima sessione con un tempo di 1’32″231, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas, distante poco più di un decimo. Un risultato che la dice lunga sulla voglia del pilota britannico di riprendersi la leadership del Mondiale, che adesso appartiene a Sebastian Vettel, stamattina quinto a poco meno di un secondo dal rivale nella corsa iridata.

Un distacco da prendere con le pinze, considerato che anche lo scorso weekend in Canada era cominciato con la Ferrari ad inseguire le Frecce d’Argento. Quella di oggi è stata infatti una sessione di prove molto particolare, perché piloti e team hanno dovuto prendere confidenza con una pista nuova per la F1 moderna (non si corre qui dal 1990), in cui non sono mancati gli errori. Vettel si è concentrato sul trovare il feeling con la pista e soprattutto con la macchina, facendo lavorare molto i meccanici sull’anteriore della sua SF71H.

Alle spalle della Mercedes c’è la Red Bull di Daniel Ricciardo, a tre decimi da Hamilton ma con un comportamento a dir poco anomalo. Tutti i tempi più veloci sono stati realizzati con la gomma più morbida, l’Ultrasoft, ma il pilota australiano si è mostrato velocissimo con la Soft nella prima parte di prove, rifilando diversi decimi ai rivali diretti con ben due mescole di svantaggio. Un aspetto da considerare in ottica gara. Segue la Ferrari di Kimi Raikkonen, a otto decimi dal leader, mentre Max Verstappen è stato vittima di diversi problemi sulla sua vettura, finendo soltanto nono, alle spalle dei francesi Romain Grosjean e Pierre Gasly e del messicano Sergio Perez. Decimo il danese Kevin Magnussen.

La classifica delle prove libere 1 del GP di Francia

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.231 25

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.371 +0.140s 29

3 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.527 +0.296s 25

4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:33.003 +0.772s 23

5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.172 +0.941s 19

6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:33.318 +1.087s 22

7 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:33.331 +1.100s 15

8 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:33.685 +1.454s 23

9 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:33.719 +1.488s 26

10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.108 +1.877s 23

11 55 Carlos Sainz RENAULT 1:34.258 +2.027s 25

12 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:34.484 +2.253s 14

13 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:34.513 +2.282s 21

14 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:34.592 +2.361s 21

15 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.664 +2.433s 25

16 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:34.862 +2.631s 20

17 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:34.881 +2.650s 28

18 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:34.993 +2.762s 24

19 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:35.021 +2.790s 24

20 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:35.105 +2.874s 25













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI