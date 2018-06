LIVE F1, GP Francia 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Ferrari all’esame Pirelli ‘modificate’

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP di Francia 2018, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno.

Il Circus torna in terra francese, a distanza di dieci anni dall’ultima volta anche se il tracciato ero quello di Magny-Cours. Le monoposto si esibiranno infatti a Le Castellet e, in questo caso, per trovare l’ultimo GP disputato su questo asfalto bisogna andare indietro nel tempo fino al 1990, quando era il confronto Senna-Prost ad animare la scena.

Un round speciale nel quale i team, inizialmente, dovranno accumulare informazioni per trovare la messa a punto ideale delle proprie monoposto. Un circuito particolare, con tratti velocissimi, dove la potenza della power unit è importante, alternati a sequenze di curve e cambi di direzione che richiedono una macchina con un buon carico. Sarà una sfida per i tecnici, mettere nelle migliori condizioni i piloti di esprimersi alla guida.

Sebastian Vettel arriva a questo appuntamento con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton. Va da sè che questo weekend sia maggiormente importante per quanto sapranno fare i due grandi rivali. Da non sottovalutare però la Red Bull, vittoriosa a Monaco con Daniel Ricciardo e capace di tutto. Potrebbe essere la RB14 l’arbitro di questo Mondiale.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP di Francia 2018, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Buon divertimento!

