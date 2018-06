LIVE F1, GP Francia 2018 in DIRETTA: orari e programma delle prove libere. Come vederle in tv

Da quest’oggi si comincia. Il Circus della Formula Uno torna protagonista in questo weekend e lo fa in una sede particolare che non si vedeva da un po’. Le vetture si esibiranno infatti a Le Castellet (Francia), per l’ottavo round del Mondiale 2018. Un gradito ritorno visto che nel calendario l’appuntamento transalpino mancava da dieci anni, quando si correva a Magny-Cours. Sul tracciato dedicato a Paul Ricard, infatti, l’ultima recita era stata nel 1990 ed il successo fu della Ferrari di Alain Prost. Una vittoria significativa per la scuderia di Maranello, valsa il 100° trionfo del Cavallino Rampante in F1.

E’ da quel risultato che la Rossa vuol ripartire. Sebastian Vettel si presenta ai nastri di partenza con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton (Mercedes) in graduatoria. Seb viene dal podio più alto conquistato a Montreal (Canada), portandosi a quota 50 vittorie in carriera. L’intenzione è senz’altro di replicare sull’asfalto francese anche se non sarà facile. In primis, le incognite non mancano trattandosi di una pista “nuova“, con poche informazioni sulla messa a punto. In secondo luogo, la Pirelli riproporrà lo pneumatico con battistrada ridotto, non particolarmente gradito alla SF71H a Barcellona (Spagna), nel corso della gara catalana. Vedremo se anche a Le Castellet accadrà lo stesso.

Aspetti che potrebbero essere maggiormente chiari nel corso delle prime prove libere del venerdì, nel corso delle quali i team dovranno impegnarsi per trovare la quadra nel più breve tempo possibile e mettere nelle condizioni i piloti di entrare in feeling con il circuito.

PROVE LIBERE GP FRANCIA: COME VEDERLE IN TV E IN STREAMING

Di seguito la programmazione delle prove libere del venerdì del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, che sarà in esclusiva su Sky Sport, in streaming su Sky Go ed in differita, per qualifiche e gara, su TV8. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale fin da quest’oggi

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 22 giugno

ore 10.30-11.15, GP3, Prove libere 1, diretta

ore 12.00-13.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 14.00-14.45, F2, Prove libere, diretta

ore 16.00-17.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.55-18.25, F2, Qualifiche, diretta

ore 18.50-19.20, GP3, Qualifiche, diretta

ore 21.15 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche













