Calendario Mondiali 2018, le partite di oggi (venerdì giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi venerdì 22 giugno si giocano tre partite ai Mondiali 2018 di calcio. Giornata davvero molto ricca e avvincente con incontri interessanti che regaleranno grande spettacolo a tutti gli appassionati del football internazionale.

Tocca di nuovo al Brasile: i fenomeni verdeoro, tra i candidati principali al successo finale, torneranno in campo dopo il sofferto contro la Svizzera e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la piccola Costa Rica che cercherà comunque l’impresa. Neymar e compagni vogliono la vittoria per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale anche se molto dipenderà dall’esito del big match tra Serbia e Svizzera in programma in prima serata.

Si completerà anche il gruppo D. Dopo la super sfida tra Argentina e Croazia, Islanda e Croazia proveranno a rispondere in uno scontro diretto decisivo per continuare a sperare nel passaggio del turno: le Super Aquile cercano i primi punti dopo la sconfitta patita contro gli slavi, i Vichinghi hanno pareggiato all’esordio contro l’Albiceleste e vogliono continuare a sognare a occhi aperti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi (venerdì 22 giugno) ai Mondiali 2018 di cacio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 22 GIUGNO:

14.00 Brasile vs Costa Rica (gruppo E, a San Pietroburgo)

17.00 Nigeria vs Islanda (gruppo D, a Volgograd)

20.00 Serbia vs Svizzera (gruppo E, a Kaliningrad)

COME GUARDARE LE PARTITE DI OGGI AI MONDIALI 2018?

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in esclusiva, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Jefferson Bernandes Shutterstock