LIVE F1, GP Canada 2018 in DIRETTA: TRIONFO FERRARI! Vettel vince da padrone!

CLICCA QUI PER L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, che 40 anni fa mise in mostra tutto il suo talento a bordo della Ferrari T3 vincendo la prima corsa nel Circus, ci sarà grande spettacolo.

E’ pensando a Gilles, mai dimenticato dal Cavallino Rampante, che Sebastian Vettel ha posto termine ad un lungo digiuno. Erano infatti 17 anni che la Rossa non partiva dalla pole a Montreal. L’ultimo a riuscirci era stato un certo Michael Schumacher. Appare quasi scontato il passaggio di testimone tutto tedesco tra il Kaiser e Seb. Una SF71H equilibrata e veloce, lontana parente di quella del venerdì. Del resto, quando conta, la Ferrari ha sempre riposto presente in qualifica. Ora, però, bisogna concretizzare in gara il lavoro fatto.

La partenza sarà fondamentale. Valtteri Bottas e Max Verstappen sono piloti insidiosi, di cui Sebastian dovrà tener conto nel proprio scatto al via. Di sicuro, partire dalla p.1 offre un piccolo vantaggio ma non decisivo per uscire dalla sequenza di curva 1 e 2 in testa. Obbligato a trovare uno start felice sarà Lewis Hamilton, in quarta posizione e molto deluso dall’esito del time-attack. Su uno dei suoi tracciati preferiti, Lewis cercherà di riscattarsi. Da osservare poi quanto sapranno fare Kimi Raikkonen (5°) e Daniel Ricciardo (6°), anche loro amareggiato dopo le qualifiche.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle 20.10, per 70 giri di grande tensione. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA DELLA GARA – GRIGLIA DI PARTENZA – PRESENTAZIONE GARA – CRONACA QUALIFICHE













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

21.46 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Continuate a seguire OA Sport con tutti gli aggiornamenti e le analisi della gara.

CLICCA QUI PER L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA

21.45 In classifica generale Vettel torna in testa con un punto di vantaggio su Hamilton! E’ un Mondiale bellissimo! Tra due settimane si andrà in Francia.

Vettel domina in lungo e in largo, è partito bene e non ha mai mollato la prima posizione! 2° Bottas, 3° Verstappen, poi Ricciardo, Hamilton, Raikkonen, Hulkenberg, Sainz, Ocon e Leclerc.

VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! FERRARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! GRANDE VETTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLL!! UN DOMINIOOOOOOO!!! CONQUISTATO IL CANADA 14 ANNI DOPO!

70° giro/70 ULTIMO GIRO! Ricciardo accelera, fa il giro veloce e respinge Hamilton.

69° giro/70 Vettel inizia il penultimo giro. Verstappen a 9 decimi da Bottas, Hamilton incollato a Ricciardo. Finale infuocato tra Red Bull e Mercedes!

68° giro/70 -3 giri! Ora Hamilton è davvero in scia a Ricciardo, ha tentato un primo attacco.

67° giro/70 BOTTAS IN CRISI! Verstappen a 1″5! Speriamo non ci siano incidenti oggi, ne beneficerebbe Hamilton…

66° giro/70 E’ bagarre tra Red Bull e Mercedes. 1’13″864 per Verstappen, giro record. Si porta a 2 secondi da Bottas. Hamilton per ora non riesce ad attaccare Ricciardo, nonostante il DRS.

65° giro/70 Attenzione, Verstappen si porta a 2″8 da Bottas. Dietro solo 6 decimi tra Ricciardo e Hamilton…

64° giro/70 Bottas si è arreso, troppo forte oggi Vettel. 8 secondi di distacco.

63° giro/70 Hamilton vuole davvero provarci, 7 decimi da Ricciardo!

62° giro/70 7″8 il gap tra Vettel e Bottas.

61° giro/70 Hamilton a un secondo da Ricciardo.

60° giro/70 -10 all’arrivo, ora Vettel deve solo gestire.

59° giro/70 Vettel al comando con 7″3 su Bottas e 12″3 su Verstappen. 4° Ricciardo a 20″6, Hamilton è molto vicino, a 1″4 dall’australiano. 6° Raikkonen.

58° giro/70 VETTEELLLLLLL!!! CHE TEMPONEEEEEE!! GIRO PAZZESCOOOO!!! 1’13″964! 8 decimi inflitti a Bottas! Sta facendo quello che vuole! Quando decide di spingere, fa malissimo la Ferrari!

57° giro/70 Ora è Bottas che sta perdendo tempo nel traffico. Vettel allunga ancora, 5″5. Hamilton non sembra averne per attaccare Ricciardo. 6° Raikkonen a 4″3 da Hamilton.

56° giro/70 LUNGO DI BOTTAS! Finisce nell’erba. Ha perso 2 secondi in un colpo solo, ora è a 5 secondi da Vettel.

LAP 56/70: Bottas had closed the gap with Vettel to around three seconds… Then this happened 😖 #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/w3mxb463ih — Formula 1 (@F1) June 10, 2018

55° giro/70 Hamilton a un secondo da Ricciardo, a breve potrebbe tentare l’attacco. Bottas guadagna altri 7 decimi. Ora Vettel ha soli 3″2 di vantaggio…

54° giro/70 Risponde Vettel e torna a incrementare. Bottas comunque si trova a 3″9.

53° giro/70 Bottas sta dando tutto e si porta a 4 secondi da Vettel. Bisogna reagire! Ora la Mercedes è molto pimpante con le super-soft, Hamilton vicino a Ricciardo per il quarto posto.

52° giro/70 1’13″992, giro record per Bottas che guadagna altri 450 centesimi su Vettel. Ora 4″6 di divario tra i due. Il finlandese è un vero mastino, non molla mai.

51° giro/70 Ora Bottas rifila mezzo secondo a Vettel, il tedesco sembra però in controllo.

50° giro/70 -20 all’arrivo. Vettel al comando con 5″6 su Bottas e 11″3 su Verstappen. 4° Ricciardo, 5° Hamilton, 6° Raikkonen.

49° giro/70 Vettel sta amministrando, 5″5 su Bottas. Posizioni consolidate ora.

48° giro/70 Raikkonen si è arreso. E’ sesto a 5 secondi da Hamilton. Fine settimana da dimenticare per il finlandese.

47° giro/70 Vettel torna ad accelerare e guadagna un decimo. C’è più equilibrio tra Ferrari e Mercedes con le supersoft, mentre la Rossa si è rivelata superiore con le ultrasoft.

46° giro/70 Attenzione, Vettel perde 6 decimi, ora Bottas a 4″9. Non si può stare mai tranquilli…

45° giro/70 Vettel al comando con 5″5 su Bottas e 11″3 su Verstappen. 4° Ricciardo, a cui si sta avvicinando minacciosamente Hamilton. 6° Raikkonen, poi Hulkenberg, Sainz e Grosjean che non si è ancora fermato.

44° giro/70 Bottas ora guadagna 3 decimi su Vettel, ferrarista rallentato dai doppiaggi.

42° giro/70 Si ritira Fernando Alonso, problema al motore. Lo spagnolo della McLaren è davvero jellato.

21.08 Le soste di Vettel e Bottas.

LAP 36/37 of 70: Bottas and Vettel pit on consecutive laps. Both switch to supersofts, and retain their positions on track #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/wAI4q1xdQC — Formula 1 (@F1) June 10, 2018

41° giro/70 RECORD DELLA PISTAAAAA!!! 1’14″163 per Vettel, Bottas scivola a 6″2. Raikkonen ha rallentato molto, ora è a 2″5 da Hamilton.

40° giro/70 VETTEL REAGISCE SUBITO! Scalda la gomma e infligge 4 decimi a Bottas!

39° giro/70 La Mercedes vola con le super-soft. Giro veloce per Bottas, si porta a 5″6 da Vettel.

38° giro/70 PIT-STOP FERRARI! Tutto perfetto! Vettel torna in pista con 6″5 su Bottas, 11″1 su Verstappen, 14″5 su Ricciardo, 17″4 su Hamilton e 18″ su Raikkonen.

37° giro/70 Raikkonen a 9 decimi da Hamilton. I due sono in lotta per il quinto posto.

37° giro/70 Vettel guadagna su Bottas, ma ne perde 4 su Verstappen. L’olandese si trova a 29″ dalla vetta. Rientra ai box Bottas!

36° giro/70 Giro veloce per Raikkonen, è quasi in scia a Hamilton! Deve provarci a tutti i costi!

35° giro/70 Verstappen è il più veloce in pista ora. La Ferrari però non vuole saperne di fermarsi. Vettel rifila un altro secondo su Bottas, in crisi con le gomme!

34° giro/70 5″4 di vantaggio per Vettel su Bottas. A breve ci sarà il pit-stop.

33° giro/70 Pit-stop per Raikkonen. Rientra di un soffio dietro Hamilton, che peccato!

LAP 34/70: Kimi pits, and comes out behind Hamilton. Both of them are now past the backmarker Sirotkin #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/TFoyXBfgL4 — Formula 1 (@F1) June 10, 2018

32° giro/70 Hamilton è sesto a 2″6 da Ricciardo.

31° giro/70 Vettel è tornato a martellare! 3″8 su Bottas.

30° giro/70 GIRO VELOCEEEE!!! 1’15″059! 3 decimi guadagnati su un Bottas che non molla mai. Raikkonen guadagna su Ricciardo e Hamilton, sta provando in tutti i modi l’undercut. Siamo al limite…

29° giro/70 Bottas ora fa paura, è a 3″2 da Vettel. E’ una partita a scacchi. Chi deciderà di fermarsi per primo?

28° giro/70 Vettel deve fare i conti con i doppiati e perde 4 decimi da Bottas.

27° giro/70 Reagisce Vettel e guadagna 2 decimi su Bottas. Attenzione, le due Ferrari e Bottas potrebbero anche pensare di chiudere la gara con un solo pit-stop. Finora non si sono ancora fermati.

26° giro/70 SBAGLIA VETTEL! Bloccaggio delle ruote, perde 1″5 in un colpo solo! Non ci voleva, ora ci saranno dei doppiati davanti.

Watch those tyres, Seb! German has yet to pit – nor have BOT (P2) or RAI (P3) #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/Wd88hyRMZ3 — Formula 1 (@F1) June 10, 2018

25° giro/70 Allunga ancora Vettel, 5″1 su Bottas. Sta spingendo anche Raikkonen. Il finlandese ci crede: vuole fermarsi ai box e poi rientrare davanti a Hamilton!

24° giro/70 Vettel e Bottas ancora sugli stessi tempi. Attenzione a Hamilton, con le supersoft sta andando forte e potrebbe attaccare Ricciardo.

23° giro/70 Ferrari al comando, Vettel ha 4″7 su Bottas e 18″ su Raikkonen. I tre non si sono ancora fermati. 4° Verstappen a 31″6, poi Ricciardo e Hamilton.

22° giro/70 Vettel rifila altri 2 decimi a Bottas, ora 4″8 tra i due. Oltretutto sono più veloci di chi ha già effettuato la sosta!

21° giro/70 Inizia a spingere Raikkonen. Vuole prova a superare Verstappen, Ricciardo e Hamilton, che si sono già fermati. Non sarà facile.

20° giro/70 In casa Ferrari, via radio, si parla di “Piano B”. Cosa vorranno intendere?

19° giro/70 Sempre 4″5 il distacco di Bottas da Vettel, i due non si sono ancora fermati, così come Raikkonen.

18° giro/70 RICCIARDOOOOOO!!! SIIIII!!! RIENTRA DAVANTI A HAMILTON! IL BRITANNICO E’ IN DIFFICOLTA’!

LAP 18/70: Ricciardo comes in, and comes out ahead of Hamilton, and behind teammate Verstappen (both HAM and VER pitted on the previous lap) #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/FzYRW99U7h — Formula 1 (@F1) June 10, 2018

18° giro/70 VETTEEEELLL!!! ALTRO GIRO RECORD! Rientra Ricciardo!

17° giro/70 Verstappen e Hamilton ai box. L’olandese mantiene la posizione sul britannico.

16° giro/70 Vettel ora sta gestendo, guadagna un decimino su Bottas. Ricciardo è ora molto vicino a Hamilton…

15° giro/70 Per la prima volta Vettel e Bottas girano sullo stesso tempo. Tra i due quattro secondi e mezzo. 3° Verstappen a 8″6, poi Hamilton, Ricciardo e Raikkonen.

14° giro/70 Vettel guadagna altri 3 decimi su Bottas. Raikkonen è più veloce di Ricciardo e Hamilton, ma per ora non riesce a trovare il guizzo.

13° giro/70 1’15″349 per Vettel, altro giro veloce! Sale oltre i 4 secondi il vantaggio su Bottas! Attenzione, Ricciardo e Raikkonen si stanno avvicinando molto a Hamilton!

12° giro/70 Ora Vettel guadagna “solo” 2 decimi su Bottas. Verstappen perde contatto, è a 2 secondi dal finlandese e vede avvicinarsi Hamilton. Red Bull in difficoltà con le gomme.

11° giro/70 SCAPPIAMO VIAAAAA!!! Sta facendo dei giri da qualifica! Vettel infligge 9 decimi a Bottas in un giro solo! 3″6 di vantaggio! 3° Verstappen, poi Hamilton, Ricciardo e Raikkonen.

10° giro/70 Raikkonen è sesto a 9 decimi da Ricciardo. Deve provare ad attaccarlo!

9° giro/60 VETTEEEEEELLL!!! SCATENATOOOOO!!! Sta martellando come un indemoniato, altri 4 decimi rifilati a Bottas!

8° giro/60 Altro giro record per Vettel, 1’15″816. 2″1 su Bottas. Verstappen molto aggressivo, sta scalpitando per attaccare il finlandese. Hamilton via radio lamenta un calo di potenza del motore. Solo pre-tattica?

7° giro/60 Prova ad allungare Vettel, 1″7 di vantaggio su Bottas, che è tallonato da Verstappen. 4° Hamilton, poi Ricciardo, Raikkonen, Ocon, Hulkenberg e Sainz. 10° Leclerc, 11° Alonso.

6° giro/60 Vettel spinte subito al massimo. 4 decimi guadagnati su Bottas e 8 su Verstappen.

5° giro/70 Vettel controlla la ripartenza, ora inizia la gara vera. Contatto tra Sainz e Perez.

5° giro/70 La safety-car potrebbe favorite la Red Bull, che punterà ad effettuare una sola sosta. Si sta per ripartire…

4° giro/70 Ecco le spaventose immagini dell’incidente.

LAP 1/70: Great start for Vettel but there's been a huge impact behind Hartley and Stroll are OUT #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/7mazteuo3X — Formula 1 (@F1) June 10, 2018

3° giro/70 Ancora la safety-car in pista, è stato un brutto incidente, Hartley è decollato. Per fortuna non ci sono conseguenze fisiche.

2° giro/70 Vettel è partito bene, mantenendo saldamente la prima posizione. Bottas e Verstappen si sono ritrovati ruota a ruota, il finlandese ha resistito. 4° Hamilton, 5° Ricciardo che ha scavalcato un Raikkonen sempre più disastroso per la Ferrari.

1° giro/70 Incidente tra Stroll e Hartley! Subito safety-car in pista!

1° giro/70 BENE VETTEL! Tiene la prima posizione! Verstappen attacca Bottas, ma non ce la fa. Raikkonen si fa passare da Ricciardo!

20.12 SEMAFORO VERDE! PARTITI!

20.11 Ci siamo, i piloti si stanno schierando sulla griglia di partenza…

20.10 Giro di ricognizione! Tensione a mille…

20.07 Sebastian Vettel dovrà cercare in tutti i modi di arginare Bottas in partenza. Raikkonen riuscirà ad avere un guizzo per attaccare Hamilton? Verstappen combinerà i soliti guai? Pochi secondi e sapremo…

20.05 Saranno ben 70 i giri da percorrere. Una gara lunghissima…

20.04 La maggioranza dei tifosi parteggia per la Ferrari.

20.02 Sulla carta i top-team dovrebbero effettuare due soste. Attenzione alla Red Bull che potrebbe azzardare un solo pit-stop.

20.00 Dieci minuti all’inizio della gara!

19.59 I tifosi ricordano le 300 gare di Fernando Alonso.

19.58 Sebastian Vettel è concentrato, parla col suo ingegnere, ha messo a posto i problemi e ora ha un’occasione di vittoria davvero imperdibile. Il tedesco non può più sbagliare, sa che oggi deve imporsi per ridurre il distacco in classifica generale da Lewis Hamilton, ora lontano 14 punti.

19.57 La partenza tra tredici minuti, sale la febbre sulla griglia di partenza.

19.56 Il tracciato intitolato a Gilles Villeneuve è particolarmente veloce. Il rettilineo di 1,1 chilometri che porta alla chicane con il muro dei campioni prima del traguardo è il secondo più lungo del Mondiale. In precedenza tanti tratti rapidi con alcune chicance e curve di velocità, attenzione anche al tornantino prima del rettilineo.

19.55 Inno Nazionale canadese, tutti i piloti sono in piedi sulla linea di partenza.

19.53 Kimi Raikkonen ha invece sbagliato in qualifica e deve risalire dalla quinta posizione: situazione complicatissima per il finlandese della Ferrari, vedremo se gli riuscirà la magia. Sarà affiancato da Dani Ricciardo, parso sottotono per tutto il weekend dopo il successo di Montecarlo.

19.52 Seb sarà invece affiancato da Valtteri Bottas, il finlandese della Mercedes che ha stupido il compagno di squadra in qualifica. Cercherà un difficile sorpasso al via?

19.51 Sebastian Vettel avrà alle proprie spalle Max Verstappen, colui che lo ha tamponato in Cina e che ha fatto tanti incidenti in questo avvio di stagione. L’olandese della Red Bull si è ben comportato nelle prove libere e ha un buon passo, scatterà con le hypersoft e proverà ad attaccare subito: attenzione alla sua partenza.

19.50 Diamo uno sguardo a questo dettaglio delle gomme quando mancano venti minuti all’inizio della gara.

Retweeted Gaby Manzo 🏎 (@GabyManzoJ): Pirelli repite la receta de compuestos que vimos en Mónaco: superblando (rojo), ultrablando (violeta) e hiperblando (rosa) #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/HG3giARgLE — hamed-aissa (@hamedaissa) June 10, 2018

19.49 Lewis Hamilton ha vinto sei gare a Montreal e insegue il settimo sigillo come soltanto Michael Schumacher è riuscito a fare in carriera. Il Campione del Mondo scatterà però dalla quarta posizione: riuscirà a piazzare la rimonta?

19.48 Tutti con Sebastian Vettel per un’impresa dalla pole position! Ha fatto l’impresa ieri in qualifica, oggi bisogna coronare il sogno.

19.47 Diamo uno sguardo al tracciato dall’altro. Splende il sole a Montreal ma temperature gradevoli, oggi il meteo non dovrebbe essere un fattore.

30 minutos para el inicio del #CanadianGP ¿Quien es tú favorito para llevarse la victoria? #F1 #motorenmx pic.twitter.com/89b5ikif9h — Arturo Ortiz Briones (@ArturoOrtizBri1) June 10, 2018

19.46 Ferrari e Mercedes partiranno con le ultrasoft dunque 20-25 giri e poi tratto finale con le rosse. Le Red Bull partono con le hypersoft dunque dovrebbero fermarsi dopo 15 giri e poi montare subito le rosse oppure cercare due soste, ipotesi molto improbabile.

19.45 Il tedesco scatterà all’interno e avrà il vantaggio della traiettoria nella prima complicatissima chicane dove spesso si decide la gara.

19.44 Sebastian Vettel ha conquistato la quarta pole position stagionale, nelle ultime due occasioni non era però riuscito a vincere, oggi bisogna invertire la rotta.

19.43 Le Mercedes non sono riuscite a installare la nuova power unit a causa di un problema tecnico dunque utilizzeranno un propulsore vecchio con già sei gare alle spalle. Questo potrebbe essere un vantaggio per la Ferrari.

19.42 Uno sguardo agli pneumatici a disposizione dei piloti. Oggi faranno sicuramente la differenza, Hamilton e Vettel sono nelle stesse situazioni mentre Verstappen ha un treno di hypersoft in più.

Neumáticos que le quedan a los pilotos…

1 parada: 15 vueltas con HS – SS hasta el final

1 parada: 20 o 25v con US – SS hasta el final

2 paradas: 2 stints de 10v con HS – SS hasta el final#CanadianGP

📸 @pirellisport pic.twitter.com/Zf1fzGAtPs — #MotorLAT (@motorlat) June 10, 2018

19.41 L’uscita dei piloti dai box e la folla presente a Montreal, qui c’è sempre tantissima gente. Sale la tensione.

19.40 Trenta minuti all’inizio della gara!

19.39 Seb ha sfatato un vero tabù. La Ferrari non partiva al palo in Canada addirittura da 14 anni con Michael Schumacher e le Mercedes avevano sempre strappato la pole position su questo circuito in era power unit.

19.38 Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la 54esima volta in carriera. Il tedesco sembrava in grande difficoltà venerdì durante le prove libere, poi durante le qualifiche ha fatto una delle sue magie e partirà davanti a tutti.

19.37 Oggi Fernando Alonso festeggia 300 Gran Premi in carriera! Due volte Campione del Mondo, oggi non può lottare per la vittoria e si proietta verso la 24 Ore di Le Mans in programma il prossimo weekend.

A escasos minutos de arrancar su 300 Gran Premio de Fórmula 1, estos son los números de Fernando Alonso (@alo_oficial) hasta la fecha:

– Bicampeón del Mundo.

– 1.881 puntos.

– 97 podios.

– 32 victorias.

– 22 poles.https://t.co/bJooNYRXFp #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/HBzw08zLnr — HispaniaGP 🇪🇸 (@HispaniaGP) June 10, 2018

19.36 Ricordiamo anche la classifica del Mondiale piloti prima di questa gara. Lewis Hamilton ha 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel.

Championship leader Lewis Hamilton starts from 4th in today's #CanadianGP with Sebastian Vettel starting on pole. Catch the race LIVE at 20:00 (CAT) on SS5 (SA) & SS2 (ROA). pic.twitter.com/c4tyaH6R8u — SuperSport (@SuperSportTV) June 10, 2018

19.35 Le Ferrari sono pronte per la gara! Alta tensione nei box. Vettel in pole position, Raikkonen quinto.

19.34 Ricordiamo la griglia di partenza.

19.33 ECCO I PILOTI! Escono dai box, sono pronti per entrare in pista!

19.32 Si corre sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve in quella che è una grande classica del calendario.

19.30 Tra quaranta minuti la partenza, si spegneranno i semafori rossi sul circuito di Montreal. Sta per iniziare la battaglia…

19.20 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1.

FOTOCATTAGNI