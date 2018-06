LIVE F1, GP Austria 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Ferrari per colmare il gap dalla Mercedes

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Austria 2018, nono round del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di proprietà di Dietrich Mateschitz Ferrari, Mercedes e le vetture di Milton Keynes riprenderanno la loro sfida su uno dei circuiti maggiormente caratteristici del calendario. Un tracciato “Stop&Go” quello austriaco fatto di accelerazioni e frenate, dove la trazione e la potenza della power unit saranno molto importanti. Nel corso delle libere del venerdì le Frecce d’Argento sono andate molto forte, mettendo in mostra un passo invidiabile.

Il Cavallino Rampante, da par suo, vorrà riscattarsi dopo il weekend francese. I 14 punti di vantaggio per Lewis Hamilton, trionfante sull’asfalto transalpino, rischia di scappare e dunque è necessario farsi trovar pronti e non commettere altri errori, come quello di Vettel in partenza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Austria 2018, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Le qualifiche sono in programma alle ore 15.00. Buon divertimento!

12.19: 1’04″594 per Bottas che si porta in vetta con 78 millesimi di vantaggio su Lewis. Tutti a parità di gomme: ultrasoft.

12.18: Suona la campana Hamilton con 1’04″672 con 27 millesimi di vantaggio su Hamilton e 265 su Raikkonen

12.17: 1’04″920 per Vettel che si porta in testa di 17 millesimi mentre Bottas centra il terzo tempo a 48 millesimi mentre Hamilton si porta 125 millesimi dal tedesco.

12.16: In pista anche la Mercedes di Bottas.

12.15: Errore di Seb in ingresso in curva 1: lungo il tedesco in questo caso.

12.14: Vettel in pista.

12.13: 1’06″124 per Sainz della Renault che si porta in seconda piazza, con un ritardo di 1″187. Gomme ultrasoft per tutti in questo momento.

12.11: 1’04″937 per Raikkonen che continua a spingere mentre a 1″399 Alonso. Sono gli unici due piloti in pista.

12.09: 1’05″314 per Kimi che migliora con le ultrasoft. Tempo del finlandese non eccezionale.

12.06:1’05″839 per il finlandese della Ferrari, siamo ancora distanti dall’eccellenza.

12.04: Si lancia per il suo primo giro cronometrato Kimi Raikkonen

12.02: Installation lap per tutti, Ferrari e Mercedes comprese.

12.00: Si parte con il turno di prove libere 3. Scenario fantastico.

11.57: Una giornata stupenda a Spielberg.

11.54: I piloti si preparano.

First up, we've got one more hour of practice FP3 coming up shortly#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/ye3guWevVz — Formula 1 (@F1) June 30, 2018

11.51: È vero che il Red Bull Ring è una pista che si percorre in 64 secondi (in qualifica si prevede la pole in 62) ma in effetti il margine tra Ferrari e Mercedes non è tale da precludere al Cavallino la speranza di puntare alla prima fila, anche perché qualche noia da risolvere c’è anche in casa Mercedes.

11.48: La Ferrari nelle simulazioni di gara ha confermato un ottimo passo, soprattutto con le Ultrasoft, mescola con cui Hamilton ha riscontrato qualche problema. Nei long-run con le soft, invece, Lewis si è confermato molto costante e veloce, ma con la Ultrsoft la Mercedes ha evidenziato qualche problema di blistering che sulla SF71H non si è visto. Il problema per la Ferrari non sembra essere il passo gara, quanto la possibilità di riuscire a piazzarsi in prima fila.

11.43: C’è da dire che il miglior tempo di Hamilton è stato ottenuto con la mescola soft, ed anche Bottas ha avuto problemi a migliorare con le ultrasoft, visto che il suo crono si è abbassato solo di 12 millesimi. Piccole, piccolissime crepe, ma è qui che la Ferrari proverà ad infilarsi per provare il colpaccio.

11.38: “Oggi abbiamo mostrato una buona velocità, e di solito il sabato facciamo un passo avanti. Sarà importante piazzarci in prima fila, e lo possiamo fare”. Con queste parole Sebastian Vettel ha commentato le prestazioni del venerdì.

11.35: La Ferrari non s scoraggia e Vettel è certo di avvicinarsi nel corso di queste libere 3, come è spesso avvenuto nel corso dei weekend precedenti.

11.32: E’ una Mercedes rinnovata quella che si è presentata ai nastri di partenza di questo round. Una W09 “Evo” che nel corso delle prove libere ha fatto paura.

11.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Austria, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno.

